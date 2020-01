Trottinettes à Paris: contrôles et "pédagogie" pour faire respecter la réglementation

AFP Video • 27/01/2020 à 17:36

"Bonjour Monsieur, les écouteurs sont interdits !": à Paris, les policiers rappellent aux usagers de trottinettes électriques et autres engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) la nouvelle réglementation mise en place dans la capitale depuis quelques mois déjà mais largement ignorée des Parisiens et des touristes. De la "pédagogie" et de la prévention avant la répression.