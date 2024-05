Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eutelsat: des discussions sur le réseau terrestre information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - À la suite des récentes spéculations de la presse, l'opérateur de satellites Eutelsat Group confirme dans un bref communiqué qu'il analyse les possibilités de partenariat avec des investisseurs infrastructures dans son réseau terrestre.



'À l'heure actuelle, cette analyse est de nature préliminaire et il n'y a aucune certitude qu'elle aboutira à un résultat concret. Une nouvelle communication ne sera effectuée que si et quand cette analyse se matérialise par une transaction potentielle', précise-t-il.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -1.04%