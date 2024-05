Des indices européens bien orientés pour démarrer la semaine

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en territoire positif à l'ouverture de cette séance de lundi marquée par les fermetures des Bourses de Londres et de Tokyo. Vendredi, les investisseurs ont pris connaissance de la publication du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis, faisant ressortir des créations d'emploi moins fortes que prévu en avril. Ce qui pourrait inciter la Fed à baisser ses taux cette année. Cette semaine sera notamment rythmée par les annonces de la Reserve Bank of Australia (mardi) et de la Banque d'Angleterre (jeudi).

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Atos

Le groupe Atos annonce avoir reçu quatre propositions financières d’apport de nouvelles liquidités dans le cadre de la procédure de conciliation en cours avec ses créanciers. Ces propositions proviennent d'un groupe de porteurs d’obligations et de banques faisant partie du groupe de banques de la société, de Bain Capital, d'EP Equity Investment, contrôlée par Daniel Kretinsky en partenariat avec Attestor Limited et de Onepoint en consortium avec Butler Industries.

Société Générale

Société Générale (-5,18% à 24,46 euros) a fini vendredi en tant que plus forte baisse du CAC 40 en raison d'inquiétudes à propos de la marge nette d'intérêts en France cette année. Lors de la conférence téléphonique avec les analystes, la directrice financière, Claire Dumas, a prévenu : " Notre prévision était un rebond ou le niveau de 2022. Etant donné le premier trimestre, (…) nous sommes aujourd'hui dans le bas de la fourchette de cette prévision et de nos projections ".

Stellantis

Stellantis (-11,15% à 20,35 euros) a enregistré la plus forte baisse du CAC 40 au cours des 5 dernières séances après avoir prévenu qu'il anticipait un net repli de sa marge opérationnelle au premier semestre. La directrice financière Natalie Knight a précisé aux analystes que la marge opérationnelle courante était attendue entre 10% et 11%. Elle reculerait nettement par rapport au premier semestre 2023 où elle s'était élevée à 14,4% et le consensus s'élevait à 11,7%.

Teleperformance

Teleperformance (+8,31% à 94,86 euros) a enregistré l'une des plus fortes hausses du CAC 40 au cours des cinq derniers jours grâce à un point d'activité meilleur que prévu. Le spécialiste de la gestion de la relation client a publié un chiffre d'affaires en amélioration de 26,7% en données publiées, à 2,54 milliards d'euros au premier trimestre. La hausse est de 0,9% en pro forma. Les comptes du groupe intègrent les activités de Majorel depuis le 1er novembre 2023.

Les chiffres macroéconomiques

En France, les indices des directeurs d'achats pour le secteur des services et Composite en avril seront connus à 9h50 avant ceux en Allemagne à 9h55.

Les indices des directeurs d'achats pour le secteur des services et Composite en avril en zone euro seront publiés à 10h00.

L'indice Sentix du sentiment des investisseurs en mai en zone euro sera communiqué à 10h30 avant l'indice des prix à la production en mars.

Vers 8h30, l'euro est stable à 1,0762 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé dans le vert après l’annonce de créations d’emplois plus faibles que prévu aux Etats-Unis. Ils ont créé 175 000 postes en avril. Du côté des valeurs bancaires, Société Générale a fini en repli en raison des inquiétudes à propos de ses perspectives de marge nette d'intérêts et Crédit Agricole en hausse grâce à ses bons résultats. De son côté, Ayvens a bondi après avoir dévoilé un point trimestriel solide. Le CAC 40 a progressé de 0,54% à 7 957,57 points tandis que l'EuroStoxx 50 a avancé de 0,58% à 4 918,81 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine sur une note positive. Le rapport mensuel sur l'emploi publié par le département du Travail a établi que les créations d'emploi avaient été moins fortes que prévu en avril. Au chapitre des valeurs, Apple a a brillé après avoir enregistré un repli moins important qu'attendu de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Le Dow Jones a progressé de 1,18% à 38675 points tandis que le Nasdaq a gagné 1,99% à 16156 points.