CAC 40: vers une semaine calme avec les jours fériés

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse lundi pour la première séance d'une semaine qui s'annonce relativement calme, notamment du fait des jours fériés à venir de l'Armistice et de l'Ascension.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - avance de 15 points à 7959 points, laissant entrevoir une progression modérée dans les premiers échanges.



Le marché parisien avait perdu 1,6% la semaine passée, mais la vigueur des places américaines - qui se sont vivement redressées vendredi suite à des chiffres de l'emploi jugés rassurants - montrent que les marchés font toujours preuve d'un propension évidente au rebond.



Certains stratèges mettent cependant en avant des valorisations de plus en plus élevées et une dynamique de marché ('momentum') qui commence à se tendre.



Après un premier trimestre très positif, le CAC 40 a d'ailleurs subi un petit coup de froid en avril (-2,7%) et mis fin à une séquence positive de cinq mois consécutifs de hausse.



En l'absence de véritables catalyseurs, les investisseurs pourraient donc préférer rester sur la touche cette semaine et privilégier le vieux proverbe boursier qui préconise de 'Vendre en mai, puis de s'en aller'.



'Nous avons réexaminé cet adage du marché et constaté qu'il est bien plus qu'un simple cliché', soulignent les équipes de J. Safra Sarasin.



'En effet, les performances durant les mois d'été ont toujours été plus faibles, toutes régions, secteurs et périodes confondus', rappelle la banque privée.



'Nous prévoyons toujours une hausse des actions d'ici la fin de l'année, mais il est probable que les prochains mois suivent le schéma saisonnier habituel avec seulement une progression modérée', prévient la banque bâloise.



Les investisseurs ne semblent en effet ne plus attendre qu'une chose dans un avenir proche: que la Réserve fédérale se décide enfin à baisser ses taux, une perspective qui reste entourée du plus grand flou.



Ce ne sont pas les quelques indicateurs de second plan attendus cette semaine qui permettront d'y voir plus clair sur son calendrier.



Au rang des rares indicateurs figurant à l'agenda cette semaine, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan permettra, vendredi, de cerner un peu mieux le moral actuel des ménages américains.



En Europe, les indices PMI des services - qui avaient réservé de bonnes surprises dans leurs versions préliminaires - pourraient se révéler un peu moins flatteurs dans les versions définitives aujourd'hui.



Parmi les entreprises qui n'ont toujours pas publié leurs résultats trimestriels, le géant américain du divertissement Disney, le fabricant de puces britannique Arm et le groupe pétrolier bp annonceront les leurs cette semaine.



Plusieurs entreprises françaises vont aussi publier leurs résultats cette semaine, dont Alstom, Arkema ou Bouygues.



Le marché parisien sera ouvert mercredi et jeudi pour l'Armistice du 8 mai 1945 et pour l'Ascension, mais devrait se montrer assez peu actif au cours de ces deux journées fériées en France.



Les volumes devraient rester limités aujourd'hui avec la fermeture de la Bourse de Londres pour le 'Early May Bank Holiday'.





