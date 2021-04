Locataires: être attentifs à l'environnement du logement

La situation et l'environnement d'un logement sont des critères clefs crédit photo : Shutterstock

L'intérieur du logement est un aspect important, mais il ne suffit pas. Pour être certain d'y vivre confortablement au quotidien, le futur locataire a tout intérêt à se renseigner sur son environnement. Selon son mode de vie et ses critères, il pourra privilégier un lieu de résidence calme ou animé, proche des écoles ou des commerces. Pour s'assurer du quartier, la meilleure solution consiste à arriver en avance au rendez-vous et à s'y promener, pour en sentir l'ambiance.

Quartier calme ou animé?

Il n'y a évidemment pas de réponse absolue: cela dépendra de chacun! Un étudiant ou un jeune couple pourra privilégier un quartier vivant et dynamique, avec une vie culturelle et sportive développée. À l'inverse, un couple avec enfants préférera un environnement plus résidentiel, où d'autres familles vivent. Ce sont évidemment des stéréotypes: à chacun de choisir le quartier qui semble le plus adapté à son quotidien et ses besoins. Naturellement, l'occupant d'un appartement situé dans une rue très animée du centre-ville, remplie de bars et de restaurants, ne pourra que difficilement se plaindre du bruit. Une personne à la recherche de calme privilégiera une petite rue, plus éloignée du centre-ville, qu'un boulevard passant.

Les commerces de proximité et la vie de quartier

Autre critère essentiel au quotidien: les commerces. Si la personne dispose d'une voiture, elle pourra facilement se rendre au supermarché le plus proche. Mais il est toujours agréable de pouvoir aller acheter son pain et quelques produits de première nécessité, dans une boutique proche de chez soi. Là encore, à chacun de fixer son curseur. La personne souhaite-t-elle vivre dans un quartier animé, avec beaucoup de boutiques et de petits commerces, qui sera par la même occasion plus bruyant et passant? Ou préfère-t-elle un lieu de résidence calme, quitte à s'éloigner des commerçants? Renseignez-vous sur la vie de quartier, auprès des voisins par exemple. Existe-t-il des associations, des événements, des lieux très fréquentés? Cette petite enquête permettra de mieux cerner les environs.

Transports en commun et accès routiers

Pour se rendre au travail et se déplacer au quotidien, l'accessibilité du logement est un autre critère important. Avant toute chose, chaque membre du foyer doit calculer son temps de trajet quotidien. Cela peut être en transports en commun: dans ce cas, il faut calculer précisément la distance et le temps nécessaire pour rejoindre la gare, station de métro, de tram ou de bus la plus proche. Ou en voiture: la route est-elle très fréquentée aux heures de pointe? Y a-t-il des embouteillages? Peut-on facilement rejoindre une route nationale ou une autoroute?

Quelles écoles pour les enfants?

Pour les parents, la question des établissements scolaires aura évidemment son importance. La proximité des écoles primaires, des collèges et des lycées, et leur qualité, devront être étudiées avant tout emménagement. Avant de se fier aux classements des meilleures écoles, mieux vaut jeter un coup d'œil à leur méthodologie, car d'un média à l'autre, les critères peuvent être assez différents. Sachez en tout cas que le fait de se trouver dans le secteur d'un collège ou lycée très coté peut faire augmenter les prix d'un bien immobilier.