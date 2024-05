Connaissez-vous la conduite supervisée ?

La conduite supervisée permet de s'aguerrir à moindres frais (Crédits photo : Adobe Stock - )

Moins connue que l'apprentissage anticipé de la conduite (AAC), la conduite supervisée permet à l'apprenti conducteur de 18 ans ou plus d'accumuler à moindres frais des heures de conduite avant de se présenter à l'épreuve pratique du permis de conduire.

La conduite supervisée pour qui ?

La conduite supervisée concerne les véhicules légers et s'adresse aux candidats de 18 ans ou plus qui souhaitent acquérir plus d'expérience de conduite, soit avant de passer l'examen pratique du permis de conduire, soit en cas d'échec à l'épreuve pratique avant de se représenter.

Ce choix peut se faire à tout moment au cours de la formation.

Bon à savoir : La conduite supervisée entre dans la catégorie de la «conduite accompagnée» mais elle est différente de l'apprentissage anticipé de la conduite (AAC) – qui s'adresse aux jeunes à partir de 15 ans - et de la conduite encadrée, qui s'adresse aux apprentis conducteurs dans le cadre d'un diplôme professionnel délivré par le ministère de l'éducation nationale comme par exemple un CAP de conducteur routier.

Quelles conditions remplir ?

Pour pouvoir pratiquer la conduite supervisée, il vous faut :

Avoir réussi l'épreuve du code de la route.

Avoir suivi au moins la formation pratique initiale avec un moniteur d'auto-école agréé (soit 20 heures minimum).

Bénéficier d'une évaluation favorable de son moniteur et obtenir l'attestation de fin de formation initiale (AFFI) qui figure en annexe du livret d'apprentissage.

Obtenir l'accord de l'assureur du véhicule avec lequel aura lieu la conduite supervisée.

Comment se passe la conduite supervisée ?

Un rendez-vous préalable de deux heures a lieu entre le moniteur d'auto-école agréé, l'élève et le futur accompagnateur, au cours duquel le moniteur dispense des conseils aux deux parties au cours d'une séquence de conduite.

Il n'y a ni durée minimale ni distance minimale à parcourir dans le cadre de la conduite supervisée.

Il s'agit principalement pour l'aspirant conducteur d'acquérir plus d'expérience et de prendre confiance en lui avant de passer ou repasser l'épreuve pratique de conduite, le tout à moindre frais, contrairement aux heures de conduite prises via une auto-école et qui peuvent vite faire grimper la facture.

Bon à savoir : Contrairement à l'apprentissage anticipé de la conduite (AAC), passer par la conduite supervisée ne réduit pas la période probatoire de trois ans sans infraction pour passer de 6 à 12 points sur son permis.

Qui peut être votre accompagnateur ?

Vous pouvez réaliser la conduite supervisée sous la supervision d'un ou plusieurs accompagnateurs, qui peuvent être de votre famille ou des amis.

Pour être validé en tant qu'accompagnateur, la personne doit remplir trois critères :

Etre titulaire du permis B depuis au moins 5 ans.

Obtenir l'accord de son assurance, éventuellement pas le biais d'une extension de garantie, pour utiliser son véhicule lors de la conduite supervisée.

Ne pas avoir eu d'annulation ou d'invalidation de son permis de conduire au cours des 5 années précédentes.

Quelles règles quand on conduit sous supervision ?

La conduite supervisée est soumise à des règles spécifiques :

Vous devez toujours conduire en présence de votre accompagnateur désigné, qui doit être assis à l'avant du véhicule à côté de vous.

Conduire uniquement sur le territoire français.

Afficher le disque «conduite accompagnée» à l'arrière gauche du véhicule pour être identifiable par les autres conducteurs.

Respecter les limitations de vitesses suivantes :

- 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la vitesse est limitée à 130 km/h

- 100 km/h sur les autres sections d'autoroutes

- 100 km/h sur les routes à 2 chaussées séparées par un terre-plein central

- 80 km/h sur les autres routes

- 50 km/h en agglomération.

Bon à savoir : il conseillé de varier les conditions de circulation au cours de la période de la conduite supervisée : réseau routier et autoroutier, de jour et de nuit, dans diverses conditions climatiques, afin de s'aguerrir au maximum.

