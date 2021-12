information fournie par AFP Video • 04/12/2021 à 13:24

Dans l'Yonne, les Camions du Coeur sillonnent les routes deux fois par semaine, de village en village. À l'abri des regards, ces Restos itinérants apportent aux personnes pauvres et isolées des produits alimentaires et d'hygiène, mais aussi du contact humain.