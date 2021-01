AFP Video • 26/01/2021 à 19:59

Tandis que les députés ont commencé à étudier la proposition de loi contre la maltraitance animale, des manifestants ont envahi les rues qui bordent l'Assemblée nationale, les uns pour réclamer d'aller plus loin et les autres pour demander de stopper immédiatement ce projet qui prévoit de lourdes peines en cas de maltraitance et qui envisage d'interdire les spectacles avec des animaux sauvages.