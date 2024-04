Ces 8 points clés pour tout savoir sur le fonctionnement du paiement sans contact

(Crédits photo : Adobe Stock - Homme payant son pain à la boulangerie avec sa carte bancaire en sans contact)

Certains l'apprécient au quotidien voire ne jurent que par lui, d'autres l'ont désactivé sur leur carte pour l'éviter à tout prix. Vous l'avez reconnu ? Il s'agit du paiement sans contact, qui a révolutionné nos modes de paiement, surtout pour les petits montants ou les achats de proximité. Mais comment fonctionne-t-il exactement ? Quelles sont les règles et les contraintes définies par les banques ? Coup de projecteur sur cette fonctionnalité adoptée largement depuis la crise Covid, qui fait indiscutablement gagner du temps à la caisse…

Comment fonctionne en théorie le paiement sans contact ?

Le paiement sans saisie du code de la carte consiste à approcher sa carte bancaire à quelques millimètres du terminal de paiement électronique (TPE) à la caisse, sans nécessité d'une saisie du code confidentiel. Le sans contact remporte un succès grandissant et quasi unanime : désormais largement connu des Français (93%), il constitue une pratique qui leur inspire confiance (76%). (1)

En 2022, il a représenté 62% des paiements par carte bancaire en France (2).

Le paiement sans contact est effectif a priori si plusieurs prérequis techniques sont réunis que nous développerons plus loin dans l'article :

La carte livrée par votre banque comporte une puce « NFC ».

Le commerçant accepte ce mode de paiement.

Le montant de la transaction est en dessous du plafond de paiement fixé (ou égal à celui-ci).

Le maximum de transactions autorisées en paiement sans contact n'a pas été dépassé sur la période.

Ainsi, à partir du moment où le porteur de la carte est favorable à l'utilisation de cette fonctionnalité pour ses paiements, cette option gratuite de votre banque devient aussi pratique, que systématique.

Dans les faits, il existe plusieurs cas de figure à connaître, pour lesquels le paiement sans contact peut s'avérer limité, voire impossible.

Carte bancaire : dans quels cas un paiement sans contact peut-il être refusé ?

Le paiement sans saisie du code confidentiel de la carte bancaire apporte fluidité et facilité lors des transactions en magasin. Pour autant, il existe certaines situations qui expliquent qu'il ne soit pas opérationnel.

1) … Si la nouvelle carte bancaire n'est pas encore activée

En effet, pour des questions de sécurité, l'activation d'une carte reçue à son domicile se fait soit en retirant des espèces dans un distributeur automatique de billets (DAB), soit en effectuant un premier paiement avec saisie obligatoire du code confidentiel dans un point de vente physique. Une transaction sur Internet ou avec paiement sans contact ne sera donc généralement pas possible avec une carte flambant neuve.

Chez BoursoBank, l'activation de la carte se fait depuis l'Espace Client et ne nécessite pas de faire un premier paiement. Un achat sur internet sera envisageable sans étape «physique» préalable.

2) … Si la carte bancaire n'est pas paramétrée par défaut pour le paiement sans contact

Pour que celui-ci fonctionne, vous devez être muni d'une carte de paiement avec un pictogramme représentant le wifi. Si cela est bien le cas, vous pouvez normalement profiter de cette option sans rien faire, mais cela dépend de votre banque.

Chez BoursoBank : vous n'avez rien à faire, le sans contact est opérationnel après l'initialisation de la carte bancaire pour faciliter votre expérience bancaire. En revanche, si vous n'en avez ni besoin ni envie, rien de plus simple que de personnaliser l'option sans contact en toute autonomie et à tout moment sur l'Espace Client !

Paiement sans contact : quels sont les limitations et plafonds inhérents à son fonctionnement ?

Dans un souci de prévention des risques, le fonctionnement du paiement sans contact obéit à certaines règles réglementaires communes et à d'autres fixées par chaque banque. Découvrez ci-après les contextes à l'origine de certains blocages qui peuvent contraindre l'utilisateur à procéder momentanément à une saisie de son code de carte bancaire.

3) Un plafond de paiement par transaction fixé à 50 euros

Ce plafond de paiement est identique pour tous les porteurs d'une carte bancaire compatible avec le sans contact. Depuis le 11 mai 2020, le plafond est passé d'un montant journalier maximal de 30 euros à 50 euros.

4) Un plafond journalier de paiement limité en montant ou en nombre d'opérations

Les règles et autorisations sont propres à chaque banque : il peut s'agir d'un plafond de 150 euros de paiements consécutifs ou de 5 transactions successives en sans contact à respecter sur une période donnée (qui peut être la journée, la semaine ou le mois).

Le saviez-vous ? Vous pouvez réinitialiser les plafonds du sans contact en procédant dans l'intervalle à un retrait ou à un paiement avec le code de votre carte sur le terminal de paiement électronique d'un commerçant. Le blocage sera instantanément levé par votre banque pour la suite de vos courses.

5) Une saisie du code confidentiel exigée de manière aléatoire pour déjouer la fraude

Au-delà des plafonds, quand vous ne vous y attendez pas, un refus de paiement peut survenir. Pas de panique : ce sera le signal qui vous invitera à composer le code confidentiel. Cette mesure préventive pour la sécurité de vos paiements confirmera à votre banque qu'il s'agit bien du porteur de la carte, seule personne censée connaître par cœur ses données bancaires personnelles.

6) Des points de vente non équipés ou une panne chez un commerçant

Si le commerçant n'est pas doté d'un terminal de paiement approprié ou que sa connexion internet est dégradée, le paiement sans contact sera impossible, au même titre que tout paiement par carte bancaire, en cas de panne de réseau.

Pour aller plus loin que le paiement sans contact, la carte enrôlée ou la carte virtuelle

Le sans contact c'est bien, mais les utilisateurs à la recherche d'agilité apprécient encore plus la carte enrôlée dans le téléphone ou la carte 100% dématérialisée proposée par leur banque.

7) Le paiement wallet : plus flexible que le sans contact

Le paiement wallet consiste à enrôler sa carte bancaire dans son smartphone afin de s'affranchir du support physique et du plafond de 50 euros propre au sans contact : en effet, c'est le plafond de paiement de la carte et le solde du compte qui prévalent pour le paiement mobile. En fonction de vos projets de la journée, à vous de voir si vous aurez également besoin de la présence de la carte bancaire dans votre portefeuille ou si le paiement mobile suffira.

8) Carte de paiement dématérialisée : pour des pratiques plus vertueuses pour l'environnement

Les usages bancaires deviennent de plus en plus digitaux, ce qui a poussé les banques les plus avancées dans le domaine à donner le choix à leur client lors de la commande d'une carte bancaire. Tout son potentiel et ses caractéristiques sont conservés à l'identique, sans le risque d'égarer chez un commerçant ou de détériorer le support physique.

Chez BoursoBank , toutes les cartes sont proposées en version classique ou virtuelle, pour répondre aux besoins pratiques des clients, dont le smartphone est devenu un véritable assistant du quotidien.

A savoir Connaissez-vous la tendance chez BoursoBank ? 80% des paiements de proximité se sont faits en sans contact en 2023 (+5 points vs 2022), ce qui prouve bien la facilité et la praticité de cet usage bancaire pour nos clients. 23% des paiements en carte bancaire ont été réalisés grâce au paiement via des wallets (+8 points vs 2022), pour un allégement du porte-cartes. (3)

Que vous soyez un adepte ou un détracteur du paiement sans contact, vous avez sûrement déjà expérimenté (ou observé) la rapidité des transactions réalisées grâce au paiement sans saisie du code de la carte. Cette avancée technologique semble devenir un acquis dans une société où tout va toujours plus vite. La prochaine étape est de toute évidence la dématérialisation de la carte, pour ceux qui souhaitent s'affranchir du support physique, avec en plus un moindre impact environnemental. Mais à chacun son rythme faire évoluer ses modes de paiement et usages bancaires.

