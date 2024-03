information fournie par AFP Video • 10/03/2024 à 13:09

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce le bilan des intempéries ayant touché les départements du Gard et de l'Ardèche : sept disparus, dont deux enfants. 300 pompiers et personnels de secours, ainsi que quatre hélicoptères et des drones, sont toujours mobilisés.