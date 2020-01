Fondation Abbé Pierre: les sans-domicile, de plus en plus souvent des personnes seules

AFP Video • 31/01/2020 à 01:02

"On vous abandonne carrément, vous ne servez à rien du tout": comme Ramdane Rouabah, 71 ans, les sans-domicile sont de plus en plus souvent des personnes seules, alerte la fondation Abbé Pierre (FAP), qui publie son rapport annuel sur le mal-logement. Aujourd'hui, 65% des 143.000 Français sans-domicile sont sans conjoint ni enfant à charge, selon la FAP.