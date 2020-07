En Normandie, une partie de la charpente de Notre-Dame renaît à l'identique et à l'ancienne

AFP Video • 08/07/2020 à 14:06

Reconstruire à l'identique et à l'ancienne la charpente de Notre-Dame détruite dans l'incendie : c'est le but du chantier des Charpentiers sans frontières, en Normandie. Les artisans, tous bénévoles, veulent prouver que la reconstruction en bois de la "forêt" de Notre-Dame est possible, économique et écologique.