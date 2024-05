Le CAC 40 accroit ses gains, Atos dans le rouge

(AOF) - Les Bourses européennes progressent légèrement. Celles de Londres est fermée aujourd'hui en raison du "Early May Bank Holiday". Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance d'une activité dans le secteur privé légèrement plus soutenue que prévu en avril dans la zone euro, la France surprenant en renouant avec la croissance. A Paris, Atos recule après la présentation de 3 offres de restructuration. La quatrième a été retoquée. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,70% à 8013,47 points tandis que l'EuroStoxx50 s'adjuge 0,73% à 4957,64 points. Les taux longs se détendent en Europe.

Entreprise néerlandaise spécialisée dans les postes, PostNL (-4,03% à 1,192 euro) recule à la Bourse d'Amsterdam, suite à l'annonce ce matin de résultats décevants au premier trimestre 2024. Sur cette période, le chiffre d'affaires s'est replié de 2% à 765 millions d'euros. L'entreprise a essuyé sur les trois premiers mois de l'exercice 2024 une perte opérationnelle (Ebit) normalisée de neuf millions d'euros alors qu'il a dégagé un bénéfice opérationnel de sept millions d'euros un an plus tôt à la même période.

En forte hausse à l'ouverture, Atos recule désormais de 2,39% à 2,12 euros après avoir indiqué qu’il examinera trois offres de restructuration sur les quatre présentées. Le groupe informatique en difficulté a souligné que sa restructuration impliquera " probablement des changements radicaux dans la structure de capital de la société " et il a rappelé qu’elle " entraînera une dilution massive des actionnaires existants d'Atos ". Il sélectionnera une offre d'ici le 31 mai et prévoit de parvenir à un accord final de restructuration financière d'ici juillet 2024.

Carmat bondit de 15,80% à 3,555 euros après avoir annoncé qu'il réitérait sa prévision de chiffre d'affaires de l'ordre de 14 millions d'euros pour 2024. Le spécialiste du coeur artificiel se fonde sur les résultats cliniques de son étude clinique Eficas, la progression des implantations sur les 4 premiers mois de l'année 2024, et sur la base de 39 hôpitaux formés à des implantations commerciales. La medtech travaille cependant "très activement sur un renforcement de ses fonds propres" sa visibilité ne dépassant actuellement pas la fin du mois de mai 2024.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L’activité dans le secteur privé français en avril a été plus élevée qu’annoncé initialement, a indiqué S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,5 contre 48,3 en mars. Le consensus et la première estimation s’élevaient à 49,9. Le PMI pour les services est passé de 48,3 en mars à 51,3 en avril. Le consensus et la première estimation s’élevaient à 50,5.

La croissance de l’activité dans le secteur privé de la zone euro en avril a été légèrement plus forte qu’annoncé initialement par S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 51,7 contre 50,3 en mars. Le consensus et la première estimation s’élevaient à 51,4. Le PMI pour les services est passé de 51,5 en mars à 53,3 en avril. Le consensus et la première estimation s’élevaient à 52,9.

Le rythme de croissance de l’activité dans le secteur privé allemand en avril a été confirmé par S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,6 contre 47,7 en mars. Le consensus et la première estimation s’élevaient à 50,5. Le PMI pour les services est passé de 50,1 en mars à 53,2 en avril. Le consensus et la première estimation s’élevaient à 53,3.

Les prix à la production industrielle ont diminué de 0,4% en mars dans la zone euro et de 0,5% dans l'Union européenne, par rapport à février 2024, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le consensus s'élevait à -0,4% pour la zone euro. En février 2024, les prix à la production industrielle avaient diminué de 1,1% dans la zone euro et de 1,0% dans l'UE.

L'indice Sentix du sentiment des investisseurs est ressorti à -3,6 en mai pour la zone euro contre un consensus de -4,8 et -5,9 en avril.

Vers 12h00, l'euro gagne 0,09% à 1,0771 dollar.