Marine Le Pen à l'Elysée et Jordan Bardella à Matignon? La patronne du RN vante son "couple exécutif" pour 2027

A trois ans de la bataille pour l'Elysée, la cheffe des députés RN a estimé que son parti était "arrivé à un niveau qui (lui) permet de gagner l'élection présidentielle, en tout cas dans les intentions de vote".

Marine Le Pen et Jordan Bardella, le 3 mars 2024, à Marseille ( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

La cheffe de file du Rassemblement national, Marine Le Pen, a vanté lundi 6 mai son "duo performant" avec Jordan Bardella, tête de liste du parti d'extrême droite aux élection européennes, avec qui elle entend former un "couple exécutif" en 2027.

"Il est en train de se passer quelque chose"

"Le duo que nous formons et (...) qui potentiellement me verrait candidate à la présidence et lui Premier ministre si je suis élue, est un duo performant. C'est celui-là qu'il faut, c'est ce couple exécutif que nous proposons aux Français", a affirmé Mme Le Pen sur BFMTV et RMC . La liste conduite par M. Bardella aux européennes du 9 juin caracole en tête des sondages, à plus de 30%, signe "qu'il est en train de se passer quelque chose autour de notre mouvement, de notre candidat (et) de nos thèmes", a ajouté la triple candidate à la présidentielle.

Mme Le Pen a par ailleurs longuement déroulé son programme, affirmant que "la situation nécessite un état d'urgence sécuritaire et migratoire" et promettant de "renvoyer chez eux les gens qui n'ont rien à faire chez nous". Assurant n'être "absolument pas raciste" et dénonçant la "caricature" faite de son parti qui "jamais dans son histoire n'a eu la moindre proposition raciste", elle a cependant souligné qu'"avec la politique (qu'elle) va mener, on va séparer le bon grain de l'ivraie" et que "les gens qui auront la nationalité française seront (ceux) qui l'auront méritée".

Même fermeté affichée face à la délinquance des mineurs: Mme Le Pen a plaidé pour "abaisser la majorité pénale à 16 ans" et "mettre en place des peines courtes, fermes et rapides" afin par exemple de "condamner à une semaine en centre éducatif fermé" dès la première infraction. Elle a également souhaité "expulser des HLM les familles" de mineurs délinquants, "supprimer les allocations aux parents défaillants" et leur faire payer la réparation des biens dégradés, quitte à ce qu'ils "paient à vie pour ces destructions".

Plus en difficulté sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, Mme Le Pen a affirmé que "cette guerre n'est pas celle de la France" et rejeté l'idée d'y "envoyer des troupes" comme l'a évoqué le président Emmanuel Macron. Pas question non plus d'envisager un quelconque partage européen de la dissuasion nucléaire comme l'a suggéré le chef de l'Etat. "Je m'y opposerai de toutes mes forces", a-t-elle averti, proposant "d'inscrire dans la Constitution qu'aucun partage de notre dissuasion nucléaire ne doit pouvoir être mis en oeuvre".