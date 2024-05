Visite de Xi Jinping à Paris : Emmanuel Macron prône des "règles équitables pour tous" dans le commerce

Emmanuel Macron salue le président chinois Xi Jinping à l'Elysée lors de sa visite d'État officielle, Paris le 6 mai 2024. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Arrivé en France dimanche 5 mai, le président chinois en visite d'Etatde deux jours pour célébrer les 60 ans de relations diplomatiques franco-chinoises.

Accueilli par le premier Ministre Gabriel Attal la veille, le président Xi Jinping est reçu ce lundi 6 mai à Paris pour évoquer des différends commerciaux dans la matinée avec son homologue français et Ursula von der Leyen, présidente de la commission européenne. Cette réunion sera suivie dans l'après-midi d'un entretien plus axé sur la politique.

"L'avenir de notre continent dépendra très clairement aussi de notre capacité à continuer à développer de manière équilibrée les relations avec la Chine", a déclaré le président de la république à l'Elysée à l'ouverture de cette réunion. Emmanuel Macron a ajouté que la "coordination" avec Pékin sur les "crises majeures" en Ukraine et au Moyen-Orient était "absolument décisive".

Une "relation économique substantielle" entre l'UE et la Chine

"La Chine et l'Union européenne ont un intérêt partagé pour la paix et la sécurité", a souligné Ursula von der Leyen, affirmant sa "détermination à stopper la guerre d'agression russe contre l'Ukraine et à établir une paix juste et durable".

Ursula von der Leyen a évoqué le "défi" de la "relation économique substantielle" entre Bruxelles et Pékin. "Nous avons intérêt à démontrer que notre collaboration produit ses effets" a-t-elle affirmé.

Une cérémonie est prévue dans l'après-midi aux Invalides. Le président chinois doit retourner à l'Elysée pour un nouvel entretien avec Emmanuel Macron en tête à tête, puis un dîner officiel. Les deux chefs d'Etat se rendront mardi 7 mai dans les Pyrénées pour une escapade plus personnelle, accompagnés de leurs épouses.