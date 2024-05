Découvrez les villes où l’assurance habitation coûte le moins cher

L’ouest de la France tire son épingle du jeu avec une assurance habitation sous les 100 euros par an.

Le budget dédié à l’assurance habitation peut varier du simple au double selon la localisation du bien et son exposition aux risques. Ces derniers ont considérablement augmenté en 2022: le ministère de l’Intérieur dénombre plus de 210.000 cambriolages en 2022, soit une hausse de 11% par rapport à 2021 tout comme les sinistres liés aux catastrophes naturelles estimés en 2022 à plus de 10 milliards d’euros. Ainsi, si votre ville est régulièrement touchée par des inondations ou des cambriolages, le coût de l’assurance habitation sera mathématiquement plus élevé.

C’est à Paris que l’assurance habitation est la plus chère , avec un prix annuel moyen de 138 euros environ, selon une étude de la compagnie d’assurance digitale Acheel créée en 2020 qui compte près de 500.000 assurés. Cette étude s’appuie sur un échantillon de 100.000 contrats d’assurance multirisques habitation souscrits entre mai 2021 et janvier 2024, dans toute la France, toutes formules et surfaces confondues, pour les maisons et les appartements. Vient ensuite Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine (92) avec un tarif moyen de 130 euros par an. Marseille (13) ne s’en sort guère mieux avec une prime d’assurance habitation de 129 euros. Montreuil et Saint-Denis (93) figurent aussi dans le top 5 avec des primes respectives de 128 et 124 euros. En Île-de-France, en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Occitanie, les montants sont plus élevés en raison d’actes de vandalisme et de cambriolages en hausse mais aussi pour la région Occitanie et la région Paca à cause d’une augmentation des catastrophes climatiques.

À l’inverse, Brest (69 euros/an), Rennes (70 euros par an), et Angers (72 euros par an) tirent leur épingle du jeu avec une prime sous la barre des 100 euros. On retrouve Caen et Limoges dans le top 5 avec des prix autour de près de 78 euros pour l’une et 79 pour l’autre. Les régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire et Normandie sont les régions qui dénombrent le moins de sinistres liés aux phénomènes climatiques ou à la criminalité. « Le coût de construction moins élevé en Bretagne peut aussi être un facteur explicatif. À une époque, le taux de délinquance était moins élevé mais là c’est en train de s’inverser. Je pense qu’une ville comme Rennes ne restera pas à la deuxième place l’an prochain », évalue Ralph Ruimy, cofondateur d’Acheel. On retrouve ainsi un écart de prix de 66% entre la Bretagne et l’Île-de-France et de 44% entre les Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur.