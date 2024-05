Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: un centre Eviden ouvert en Basse-Autriche information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 12:00









(CercleFinance.com) - Atos fait part de l'ouverture d'un nouveau site de sa ligne d'activités Eviden à Prottes en Basse-Autriche, l'Eviden Mission Critical Systems Technology Center, l'inauguration ayant eu lieu le 29 avril dernier.



'Les solutions et services Mission Critical Systems d'Eviden apportent efficacité et sécurité aux activités critiques de la défense, de la sécurité intérieure, des télécommunications et des industries critiques', explique le groupe de services informatiques.



Ce centre servira de cadre à des projets collaboratifs, réunissant experts, chercheurs et professionnels de l'industrie, et s'appuiera sur l'expérience de SkyMon en matière de solutions de surveillance des porteuses de satellites et de localisation des interférences.





