Élu maire à 18 ans, Hugo Biolley veut réveiller son village ardéchois

AFP Video • 12/06/2020 à 23:43

IMAGES ET SONORES N°1TB4FYHugo Biolley est étudiant, vit chez sa mère et vient d'accomplir la prouesse d'être élu à 18 ans maire de Vinzieux, un village ardéchois de 450 habitants dépourvu d'école et de commerces, auquel le plus jeune édile de France entend bien redonner vie.