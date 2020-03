Coronavirus: le constructeur automobile tchèque Skoda passe à l'impression de masques respiratoires

AFP Video • 27/03/2020 à 01:51

Le constructeur automobile tchèque Skoda Auto passe à l'impression de masques respiratoires en pleine pandémie de coronavirus, produisant 60 masques sophistiqués par jour. Son département des prototypes et des modèles utilise un concept de l'Université technique tchèque. Les masques respiratoires certifiés de classe FFP3 sont fabriqués à partir de poudre de polyamide et d'un peu de silicone et peuvent être réutilisés après désinfection. Ils sont principalement conçus pour les médecins et les infirmières. Pour l'instant, Skoda est responsable du financement de la production de l'équipement dont le coût atteint cinq euros par pièce. La République tchèque a enregistré 1 775 cas de virus, dix patients guéris et six décès jeudi matin.