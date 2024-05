Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: comme 'aspiré' vers son record absolu à 8205 du 28/03 information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 16:18









(CercleFinance.com) - Le CAC40 gagne 0,6% maintenant (à 8.180) et va -sauf surprise hautement improbable- aligner une 5ème séance consécutive de hausse pour un gain cumulé d'environ 3,3% sur l'intervalle : la bourse de Paris revient à 0,3% de sa meilleure clôture historique du 28 mars 8.205 points (et si le CAC battait un record dès ce soir, il reste 90 minutes !).



Le marché monte 'dans le vide' (730MnsE échangés en 7 heures), en l'absence de toute opposition : le marché est littéralement déserté par les opérateurs en ce jeudi de l'Ascension, les quelques acheteurs font donc la différence.



Cette séance restera à coup sûr historique pour la bourse allemande avec un DAX (+0,8%) qui pulvérise un nouveau record absolu à 18.680Pts, malgré le plongeon de '6,5% de Mercédès.

L'Euro-Stoxx50 reste un peu en retrait avec +0,1%, reflétant l'indécision qui prévaut à Wall Street, où pour la 3ème fois en 3 séances, les 3 principaux indices US sont sans direction avec un Dow Jones et un Nasdaq évoluant à l'opposé (écart positif VS négatif de 0,2%), le S&P500 faisant la moyenne avec un score quasi nul et un niveau qui semble figé depuis mardi vers 5.190.



Alors que les dernières séances ont été ponctuées par les publications de nombreux résultats trimestriels d'entreprises, JPMorgan rapporte que 78% des entreprises ont fait mieux que prévu aux Etats-Unis tandis que 56% ont dépassé les attentes en Europe, une performance supérieure à la moyenne habituelle.



'En dépit des bonnes surprises qui ont caractérisé les comptes des sociétés américaines, la réaction en Bourse est restée morne, puisque les publications meilleures qu'attendu ont été saluées, dans l'ensemble, par des scores nuls, tandis que les déceptions ont été plus durement sanctionnées que d'habitude', observe la banque new-yorkaise.



L'environnement reste atone, dans l'attente d'un prochain catalyseur.



Il n'est pas venu du Royaume Uni ce midi : la Bank of England a laissé comme prévu son taux directeur inchangé mais précise qu'elle 'devrait réduire ses taux d'ici quelques mois ou quelques trimestres' (ce qui rend possible un maintien durant 6 mois supplémentaires).

La BoE anticipe 2,6% d'inflation -et non plus 2,8%- au Royaume Uni en 2024.



Les 'Gilts' britanniques n'en tirent aucun profit et voient leur rendement se tendre de +5Pts vers 4,19%.

La tendance n'est guère plus souriante dans l'Eurozone avec des OAT à +4,5Pts vers 3,008%, des Bunds à +4,4Pts vers 2,503%, des BTP italiens avec +5,3Pts à 4,853%.

Les T-Bonds US restent plus sereins avec +2Pts à 2,502%.



En dehors des inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis, aucun indicateur majeur ne figurait à l'agenda du jour.

Le Département du Travail annonce avoir enregistré 231 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 29 avril, un chiffre en hausse de 22 000 par rapport à la semaine précédente dont le niveau a été révisé marginalement à la hausse, de 208 000 à 209 000.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 210 250 soit une hausse anecdotique de 250 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 17 000 pour s'établir à 1 785 000 lors de la semaine du 22 avril, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.



Le Dollar s'effrite contre l'Euro qui grappille 0,2% vers 1,0770, le baril de 'Brent' se redresse légèrement, de +0,3% vers 84,05$ à Londres.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, EDF annonce qu'à la suite de la délivrance de l'autorisation de mise en service de l'EPR de Flamanville par l'ASN, ses équipes ont débuté le chargement des 241 assemblages du combustible dans la cuve du réacteur ce 8 mai, chargement qui durera plusieurs jours.



De son côté, Renault a annoncé ce matin que la contribution de Nissan à ses propres résultats était estimée à 225 millions d'euros au titre du premier trimestre 2024. Le Losange s'arroge d'ailleurs près de 1,8% ce matin, soit la plus forte hausse du CAC.



Enfin, Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 24 euros sur Alstom, au lendemain de la publication des résultats annuels accompagnés de la présentation de mesures pour renforcer le bilan, dont une augmentation de capital.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.