information fournie par AFP Video • 19/08/2022 à 14:56

Long et calme face-à-face entre Oleksandr Usyk et Anthony Joshua, lors de la pesée vendredi à Jeddah, alors que l'Ukrainien met en jeu en Arabie saoudite ses ceintures de champion du monde des poids lourds WBA, IBF et WBO, conquises il y a un an à Londres contre Joshua.