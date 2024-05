Nette hausse des marchés européens : les spiritueux se distinguent

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé encore dans le vert, après la publication de nombreux résultats d'entreprises favorables. Pernod Ricard et Rémy Cointreau ont vu leurs titres grimper, suite à une déclaration d'Emmanuel Macron. Le président de la France a évoqué le "souhait" du président chinois Xi Jinping de ne pas "voir appliquer les mesures provisoires visant le cognac français. A l'inverse, Bouygues a fini à la dernière place du CAC 40, suite à une performance trimestrielle décevante. Le CAC 40 a gagné 0,99% à 8075,68 points et l'Eurostoxx 50 a progressé de 1,19% à 5015,77 points.

UBS (+8,23% à 26,95 francs suisses) a affiché la plus forte hausse de l'indice suisse, SMI. Non seulement la banque suisse a renoué avec les profits au premier trimestre après deux trimestres dans le rouge à la suite de l'acquisition de Credit Suisse, mais ils sont bien plus élevés qu'anticipé. Les revenus ont dépassé les attentes tandis que les coûts ont été plus faibles que prévu. UBS a également terminé le trimestre avec un ratio de solvabilité CET1 supérieur de 40 points de base aux attentes grâce notamment à une baisse des actifs pondérés par le risque.

Après trois dernières séances dans le vert, Bouygues (-1,56% à 34,80 euros) a accusé le plus fort recul de l'indice phare de la place parisienne au lendemain de la publication de comptes trimestriels ressortis décevants. Le conglomérat, qui a pâti d'un environnement de marché difficile pour sa division immobilière, qui n'a pas été compensé par la bonne performance d'Equans, sa branche énergie, a enregistré, au titre du premier trimestre, une perte nette de 146 millions d'euros contre une perte de 134 millions il y a un an à la même période.

Pernod Ricard (+3,08% à 145,65 euros) a fini parmi les plus fortes hausses de l'indice CAC 40 et Rémy Cointreau (+6% à 95,35 euros) de l'indice SBF 120 suite à une déclaration d'Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse hier en présence du président chinois Xi Jinping, en visite à Paris. Le président de la France a évoqué le "souhait" de son homologue chinois de ne pas "voir appliquer les mesures provisoires visant le cognac français. Depuis le 5 janvier 2024, le Cognac, tout comme l'Armagnac, font l'objet d'une enquête antidumping lancée par les autorités chinoises.

Les chiffres macroéconomiques

Les commandes à l'industrie ont reculé de 0,4% en Allemagne en mars contre un consensus de +0,4% après une baisse de 0,8% le mois précédent.

Au premier trimestre 2024, le solde commercial FAB/FAB de la France s'améliore de 2,7 milliards d'euros par rapport au quatrième trimestre 2023 et atteint -17,6 milliards. Toutefois, malgré une sixième hausse trimestrielle consécutive, le solde commercial demeure plus dégradé qu'en 2019, se situant plus de 20% en deçà. L'amélioration au premier trimestre 2024 est principalement due aux "autres produits industriels" portés en particulier par les produits chimiques, parfums et cosmétiques et les produits pharmaceutiques ainsi que dans une moindre mesure par l'énergie.

Entre fin décembre 2023 et fin mars 2024, l'emploi salarié du secteur privé en France augmente de 0,2% (soit +50 500 emplois) après -0,1 % au trimestre précédent (soit -12 600 emplois). Il excède son niveau d'un an auparavant de 0,5 % (soit +101 100 emplois) et celui d'avant la crise sanitaire (fin 2019) de 6,2 % (soit +1,2 million d'emplois). Au premier trimestre 2024, l'emploi intérimaire baisse de nouveau, mais moins fortement qu'au trimestre précédent : -0,2 % après -1,7 % (soit -1 400 emplois après -13 000 emplois).

En mars 2024, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 1,2% dans l'UE, par rapport à février 2024, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En mars 2024, par rapport à février 2024, le volume des ventes du commerce de détail dans la zone euro a augmenté de 1,2% pour le secteur alimentation, boissons et tabac. Il est resté stable pour les produits non alimentaires (à l'exclusion des carburants). Puis il a augmenté de 2% pour les carburants dans les magasins spécialisés.

Vers 17h30, l'euro perd 0,04% à 1,0766 dollar.