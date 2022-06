information fournie par AFP Video • 06/06/2022 à 17:15

Au moins 41 personnes, selon un nouveau bilan, ont été tuées et plus de 300 blessées dans une gigantesque explosion de produits chimiques provoquée par un incendie dans un dépôt de conteneurs à Sitakunda, au Bangladesh. L'incendie n'était pas encore éteint lundi et les parents des disparus étaient invités à fournir des échantillons d'ADN pour identifier les corps carbonisés.