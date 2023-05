information fournie par AFP Video • 24/05/2023 à 17:03

Le volcan Popocatépetl, à 70 km au sud-est de Mexico et considéré comme l'un des plus dangereux au monde, continue à émettre du gaz et des cendres. Les autorités maintiennent un niveau d'alerte juste en dessous du seuil de danger maximal. IMAGES