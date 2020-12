Zouari, Niel et Pigasse : de nouveaux mousquetaires de la consommation durable

Porté par une vision alternative, le trio veut répondre aux préoccupations des consommateurs quant au secteur des biens de consommation, via leur Spac 2MXOrganic. Le but : acquérir une société à forte responsabilité sociale et environnementale.

Zouari, Niel et Pigasse, les nouveaux mousquetaires de la consommation durable

2MXOrganic, la société d'investissement du trio

Une levée de fonds favorisant la consommation de proximité

L'agenda du projet

On connaissait le duo Xavier Niel et Matthieu Pigasse pour avoir lancé Mediawan, une société de production audiovisuelle, il y a quatre ans. Désormais, le fondateur de Free et le financier s'associent au spécialiste du secteur de la distribution alimentaire Moez-Alexandre Zouari, partageant « une vision alternative ». Dans quel but ? Afin de « bâtir un nouvel acteur majeur européen », spécialiste de la « production et la distribution de biens de consommation durables ». C'est ainsi que 2MXOrganic naît, avec Zouari comme Directeur Général et Niel et Pigasse comme membres du conseil d'administration.Concrètement, 2MX est une Spac, une special purpose acquisition company, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une société sans activité opérationnelle qui lève des fonds en Bourse dans le but de réaliser une ou plusieurs acquisitions. Une fois que les investisseurs ont rassemblé les fonds, la Spac se doit de les utiliser en acquérant une entreprise non cotée, puis elle se rebaptisera du nom de la société acquise. Derrière 2MX se cache une volonté de « répondre aux bouleversements profonds que connaissent les pays européens, notamment en matière de consommation ». Le trio aurait remarqué l'intérêt que portent les consommateurs « aux conditions et à la localisation des productions de bien de consommation ». Ainsi, le but serait d'acquérir une ou plusieurs sociétés opérant dans ce secteur en Europe et ayant une forte responsabilité sociale et environnementale. À noter : les sociétés cibles doivent aussi s'inscrire dans une dynamique de consommation de proximité.Le projet s'est lancé le 30 novembre avec un montant de souscription minimale de 1 million d'euros, correspond à 100 000 unités à un prix unitaire de 10 euros. Il s'était donné jusqu'au 7 décembre pour atteindre la jauge de 250 millions d'euros, jauge finalement atteinte en moins de 48 heures. Dans la soirée du mercredi 2 décembre, 2MX Organic atteignait presque la limite fixée à 300 millions d'euros ! Preuve que le discours de Niel, Pigasse et Zouari a su convaincre les investisseurs. Finie la période de souscription, place à la première acquisition qui se fera courant du premier semestre 2021. Elle pourrait ainsi servir de base pour intégrer d'autres sociétés, nécessitant par la suite une nouvelle levée de fonds. Au maximum 29,6% du capital et des droits de vote de la nouvelle société acquise seront détenus par Niel, Pigasse et Zouari.