Wicount Patrimoine : faire les bons choix pour son épargne devient plus simple

Wicount évolue pour vous aider à mieux équilibrer votre patrimoine ( Crédits : Adobe Stock)

PUBLI-REDACTIONNEL. En période de crise, ce sont les placements sécuritaires qui ont la faveur des épargnants. Mais comme ils sont peu rémunérateurs, ils ne s'avèrent pas les plus avantageux dans une perspective de long terme. Afin de mieux identifier les possibilités d'épargne dans la gestion de ses finances personnelles, il est possible de recourir au coaching épargne. Explications.

En période de crise, les épargnants ont tendance à privilégier les placements les plus sécuritaires. La situation sanitaire actuelle ne fait pas figure d'exception. La Caisse des Dépôts relève que la collecte du Livret A pour le mois de mars 2020 a été de 3,82 milliards d'euros (1).

Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire a souligné un « risque de voir le taux d'épargne augmenter face aux incertitudes, au détriment du financement de notre économie » (2). Mais comme le rappelle Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l'Epargne : « Face à une crise sanitaire et économique sans précédent, le Livret A joue son rôle traditionnel de valeur refuge de l'épargne française. » (3)

Se constituer un volant de sécurité

Epargner est une habitude bien ancrée chez les ménages français. Depuis 2013, la part des revenus consacrée à l'épargne évolue peu. Elle reste aux alentours de 14% (4). « Avant même la survenue de la crise du Covid- 19, les Français avaient tendance à accroitre leur effort d'épargne de précaution (...) pour le mois de mars 2020, le Livret A et le LDDS bénéficient du contexte fortement anxiogène. La crainte de la maladie et de la perte de revenus incite les ménages à se constituer un volant de sécurité. En fonction de l'évolution de la situation économique et des modalités du déconfinement, certains seront contraints de puiser dans leurs réserves d'épargne, en particulier les commerçants, les artisans et les professions libérales qui sont plus exposées à court terme à la perte de revenus » (3), analyse Philippe Crevel.

Diversifier ses placements pour se constituer une épargne à long terme

Mais avec une rémunération tombée à 0,5% depuis février et un plafond de versement de 22.950 euros (5), le Livret A n'est pas l'enveloppe la plus adaptée pour constituer une épargne sur le long terme. La clé pour réussir est de savoir diversifier ses placements.

Différents types d'enveloppes existent : l'assurance-vie qui permet de mixer ses investissements entre un support garanti comme le fonds en euros et des supports boursiers comme les unités de comptes. Il est également possible de se tourner vers des supports plus risqués comme les comptes-titres ou le PEA.

Surveiller son épargne et la gérer simplement avec Wicount Patrimoine

Parce qu'un bon diagnostic peut changer votre façon d'épargner, Boursorama Banque vous propose un coach épargne pour vous aider à épargner plus et mieux. Avec Wicount Patrimoine vous bénéficiez d'un premier diagnostic qui vous permet d'évaluer si votre situation est correctement équilibrée et si votre épargne est bien répartie (6).

Vous pouvez retrouver cette application depuis votre espace client dans la section relative aux comptes. Grâce à des notifications paramétrables, Wicount vous permet d'identifier les situations dans lesquelles vous pouvez épargner plus efficacement. Il peut s'agir d'une rentrée d'argent inopinée ou d'une somme trop importante qui dort sur votre courant et ne vous rapporte rien et que vous pourriez placer sur un autre produit souscrit chez Boursorama Banque.

D'ailleurs à ce propos, Wicount Patrimoine n'intègre pas seulement le compte que vous détenez chez Boursorama Banque. Il permet également, si vous activez Wicount 360, de visualiser vos comptes ouverts auprès d'autres banques, afin d'avoir une vision exhaustive de vos finances sur une unique interface.

Mieux, il est désormais possible d'effectuer des virements depuis vos comptes détenus dans d'autres banques vers votre compte ouvert chez nous sans quitter l'espace client Boursorama. Une manière de vous simplifier l'épargne.

Je découvre wicount Patrimoine