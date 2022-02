Vous pouvez désormais payer vos factures de téléphone et d’internet avec votre Livret A

On n'arrête pas le progrès ! Payer ses factures de téléphone avec son Livret A devient possible ( Crédits: 123RF)

Un arrêté publié jeudi 17 février au Journal officiel permet aux banques d'autoriser les prélèvements des factures de téléphonie mobile et d'internet sur le livret A.

Le livret A : un solution d'épargne populaire auprès des Français

Le livret A est une solution d'épargne très prisée des épargnants Français : on en compte plus de 55 millions. Le livret A est un compte d'épargne dont les fonds sont disponibles à tout moment. Depuis février 2022, il est rémunéré au taux de 1,00 %. Les intérêts versés sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Toute personne majeure ou mineure peut en détenir un. En revanche, il n'est pas possible d'en détenir plusieurs. Le livret A peut-être souscrit auprès d'un établissement bancaire. Il est plafonné à 22.950 euros.

Les opérations déjà possibles à partir ou à destination d'un livret A

Il est bien entendu possible d'effectuer des versements, des retraits ou encore des virements entre le livret A et le compte à vue du titulaire du livret. Mais peu de détenteurs le savent, il est également possible d'effectuer d'autres opérations à partir ou à destination du livret A.

Chaque établissement bancaire doit préciser dans les conditions générales de commercialisation de son livret A, les opérations qu'il autorise aux titulaires parmi la liste suivante : le virement des prestations sociales versées par les collectivités publiques et les organismes de sécurité sociale, des pensions des agents publics ou encore le prélèvement de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières, de la redevance audiovisuelle, des quittances d'eau, de gaz ou d'électricité, des loyers dus aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux.

Il est désormais possible de payer ses factures de téléphone et d'internet avec son livret A

Depuis ce mois de février, la liste des opérations possibles s'est encore allongée. Un arrêté publié jeudi 17 février au Journal officiel, permet aux banques d'autoriser également les prélèvements « des factures dues aux opérateurs de communication électronique disposant d'un identifiant auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ». Ainsi, les détenteurs d'un livret A pourront mettre en place, si leur établissement bancaire l'autorise, le prélèvement des factures de téléphonie mobile et/ou d'internet.

Alors que pendant très longtemps le Livret A se résumait à une simple solution d'épargne, est-il en train de se transformer en compte courant secondaire, mais rémunéré ?