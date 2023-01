Voitures électriques : à Paris, la hausse vertigineuse du prix de la recharge agace

Le prix de la recharge pour les véhicules électriques explose à Paris (Pixabay / Hans Rohmann)

En vigueur depuis le 2 janvier 2023, la hausse des tarifs de Belib', la filiale de TotalEnergies qui gère le réseau public parisien de recharge, génère la colère des propriétaires de véhicules électriques. Certains dénoncent des abus liés à la situation de quasi-monopole de Belib' dans la capitale, d'autres évoquent même « une arnaque » ou « un vol organisé » de la part de l'entreprise.

Les clients de Belib', la filiale de TotalEnergies qui gère les bornes de recharge publiques à Paris, ont été surpris par l'augmentation des prix depuis le 2 janvier dernier. Certains ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux, a repéré Le Parisien .

Des tarifs en hausse de 27% à 100%

La facture a bondi sur la totalité du parc qui comporte 2 300 points de charge. Les tarifs différenciés selon les arrondissements ont été abandonnés, les clients paient le kilowattheure au même prix dans toute la ville. Les tarifs ont été fixés en fonction du temps de branchement et de la puissance consommée. Au final, les pris ont augmenté de 27 à 100%, indique BFMTV .

L'opérateur a également revu totalement son ancienne grille tarifaire. Les tarifs nocturnes « heures creuses » ont ainsi été modifiés, augmentant le coût pour les abonnés résidents. Ces tarifs permettaient de récupérer 19,5 kWh par nuit pour un prix forfaitaire de 3,90 euros plus 20 centimes par kilowattheure supplémentaire alors qu'il faut maintenant compter 30 centimes par kilowattheure et 20 centimes par heure de charge.

« La recharge nocturne me coûte deux fois plus cher »

Les utilisateurs sont donc en colère. Certains s'interrogent même sur l'utilité d'avoir une voiture électrique à Paris. « La recharge nocturne me coûte maintenant deux fois plus cher, a déploré une cliente auprès du Parisien. En plus, la période heures creuses, qui commençait auparavant à 20 heures, débute maintenant à 23 heures. Il faut ressortir tard le soir pour avoir droit au tarif réduit » .

Pourtant, la filiale de TotalEnergie avait été choisie par la Ville de Paris pour être le gestionnaire de ces bornes publiques jusqu'en 2023 grâce notamment à sa « politique tarifaire attractive » . Ainsi, certains clients n'ont pas hésité à dénoncer « une arnaque » ou un « vol organisé » sur les réseaux.