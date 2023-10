Voici les revenus vertigineux qu'il faut gagner pour acheter un petit appartement à Paris

Une personne seule doit gagner 113 945 euros brut par an pour s'offrir un 40 m² à Paris. (GAIMARD / Pixabay)

À Paris, le salaire annuel brut minimum pour obtenir un prêt afin d'acheter un bien immobilier de 40 m² atteint près de 114 000 euros. C'est presque trois fois plus qu'à Lille ou Marseille.

La flambée des taux des crédits immobiliers rend encore plus difficile l’accès à la propriété pour les primo-accédants, et en particulier pour les jeunes actifs en région parisienne. Une étude menée par l’entreprise Virgil, spécialiste de l'acquisition de biens immobiliers pour ce type de public, a ainsi révélé qu’il fallait effectivement disposer d’un revenu annuel brut très confortable pour pouvoir devenir propriétaire en Ile-de-France, rapporte Capital .

Neuilly devant Paris

Cette étude révèle le salaire nécessaire pour obtenir un crédit sur 25 ans, sans apport, afin d'acheter un bien de 40 m², avec un taux d’endettement maximum de 33 %. Elle se base sur les prix au m² d’octobre 2023. C’est ainsi à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) qu'il faut avoir le salaire le plus important pour accéder à la propriété : 123 956 euros pour une personne seule.

Cette ville devance ainsi Paris, où le salaire annuel brut minimum pour acheter un 40 m² est de 113 945 euros. En 2017, ce salaire minimum était de 78 225 euros. Un différentiel qui s’explique par une augmentation significative des prix à Paris et dans la petite couronne ces dernières années. « Avec la hausse des taux de crédit, le pouvoir d'achat immobilier des ménages a chuté » , ajoute également Saskia Fiszel, fondatrice de Virgil, citée par Capital .

Des prix plus abordables ailleurs

Hors de la capitale, mais toujours accessible en métro, les prix sont déjà plus abordables à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), avec un salaire brut annuel minimum de 71 089 euros. À Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), il est même possible d’acheter un 40 m² avec 46 455 euros brut par an.

La situation est très différente dans les autres grandes villes françaises, note Virgil. À Marseille, un 40 m² peut s’obtenir sans apport avec un salaire brut annuel de 43 052 euros. À Lille, à une heure en TGV de capitale, le salaire nécessaire s'élève à 40 115 euros par an.