Vigilance vacances : méfiez-vous du phénomène de la page blanche !

(Gardez l'oeil sur votre boîte aux lettres dont le contenu peut être surveillé... - Crédit photo : Adobe Stock)

Pour des vacances sereines et un logement toujours protégé, ayez l'œil sur votre boîte aux lettres qui en dit long sur vos habitudes et… vos absences ! Et si vous partez vraiment loin de votre domicile, faites appel à des alliés.

En quoi consiste le procédé de la page blanche ?

On connaissait les techniques de poubelles renversées ou des inscriptions codées à la craie sur les murs pour désigner un logement inoccupé, prêt à être visité à l'insu des habitants absents. Il existe une nouvelle technique, plus subtile (car moins flagrante) qu'il est bon de connaître pour la déjouer.

Si une feuille blanche est délicatement insérée - en dépassant légèrement - dans votre boîte à lettres et qu'elle ne bouge pas pendant quelques jours, elle se trouvera théoriquement recouverte de courriers et de prospectus. Cela indiquera au malfaiteur que personne n'a retiré le courrier et que le logement est vide depuis le dépôt de la fameuse feuille blanche (1).

Parlons peu mais parlons chiffres : en moyenne en 2023 en France, 6 logements sur 1.000 ont été cambriolés. Concernant les cambriolages enregistrés, ils étaient en hausse de 3% en 2023 vs 2022 dans les résidences principales et secondaires, soit 217.100 cas recensés (2).

Pour casser la tendance des cambriolages à la suite d'un repérage, agissez !

Une fois que vous aurez identifié les moyens modernes utilisés par les malfaiteurs pour signaler votre domicile comme étant une cible idéale, ne tardez pas à mettre en place un plan d'actions (1) :

1) Retirer sur-le-champ toute feuille déposée dans les boîtes à lettres de votre immeuble (la vôtre ou celle des voisins).

2) Signaler toute anomalie à votre gardien puis au commissariat de proximité.

3) Alerter le voisinage pour diffuser des messages de prévention et de sensibilisation.

Quelles sont les autres mesures pour renforcer la sécurité de son domicile ?

La dissuasion reste le maître-mot pour décourager les personnes mal attentionnées qui souhaiteraient pénétrer chez vous, après avoir fait le test de la feuille blanche sur votre boîte aux lettres.

Dans les résidences ou habitations collectives : les interphones, sas d'entrée, codes dans les ascenseurs se sont répandus pour assurer la tranquillité des habitants contre le démarchages intempestifs et les tentatives de cambriolage. Ces dispositifs de sécurité sont votés en assemblée générale de copropriétaires.

Dans les habitations individuelles : un système d'alarme, une vidéo-surveillance et un portail renforcé peuvent permettre d'améliorer le sentiment de sécurité et d'éloigner les candidats attirés par l'appât du gain.

Dans tous les cas, une porte blindée, des serrures multipoints, des barres anti-intrusion, du verre incassable pour les vitres sont des moyens efficaces qui font perdre du temps et de l'énergie aux cambrioleurs lors de l'effraction (ou de la tentative). Enfin, rien ne remplace la vigilance et la solidarité entre voisins : en montrant de fortes interactions sociales et de nombreux mouvements de personnes, les intrusions semblent plus compliquées à organiser de l'extérieur.

Le saviez-vous ? Les techniques de leurre ont toujours le vent en poupe. Par exemple, les aboiements enregistrés, les éclairages intermittents programmés et le déclenchement automatique de la radio à l'intérieur de la maison ont remplacé l'écriteau «chien méchant» !

À noter : si vous êtes bien protégé avec des aménagements spécifiques, votre assurance vous proposera une réduction de votre prime d'assurance, lors de l'établissement du devis initial ou du renouvellement de votre contrat, grâce à l'ajout d'un signe visible de renforcement de la sécurité de votre domicile.

La feuille blanche déposée dans la boîte aux lettres n'est pas neutre : sa vocation est de repérer vos faits et gestes et de donner le signal aux malfaiteurs qu'ils peuvent agir sans trop de difficultés à votre domicile. Vider régulièrement le contenu de sa boîte aux lettres est une première étape, en plus de la sécurisation des lieux.

À lire aussi

Ces 3 moyens efficaces et économiques pour renforcer la sécurité de votre domicile

(1) https://www.bfmtv.com/societe/cambriolages-une-feuille-blanche-dans-votre-boite-aux-lettres-peut-signaler-une-maison-inoccupee_VN-202502010071.html

(2) https://www.interieur.gouv.fr/Media/SSMSI/Un-ete-en-statistique-2024-Les-cambriolages

DÉCOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK Vous cherchez une assurance habitation complète et ajustable selon vos besoins ? Avec Alabri, optez pour une assurance habitation à petit prix, sur mesure et 100 % en ligne. Personnalisez le montant de couverture de vos objets du quotidien et objets de valeur. Ajustez également le montant de vos franchises. Obtenez votre tarif en quelques clics et suivez notre conseil personnalisé pour une protection optimale de votre toit et de votre mobilier. Désormais, retrouvez 4 nouveaux packs d'options disponibles pour une expérience complète de l'assurance du quotidien, au service de vos équipements de jardin, de piscine & spa, de loisirs et d'environnement. Découvrir Alabri, l'assurance habitation à petit prix