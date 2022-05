Viager : cinq raisons de se laisser séduire

Vendre ou acheter un bien immobilier en viager peut compléter des revenus à la retraite pour les uns et à se constituer un patrimoine pour les autres. (© Fotolia)

Les ventes en viager ou en nue-propriété ont séduit 5 500 propriétaires en 2021, selon le baromètre 2022 Renée Costes. Un marché en hausse de 6% sur un an. Voici cinq raisons pour (re)découvrir les vertus de la vente en viager.

Alors que les prix de l’immobilier sont à un niveau élevé, c’est peut-être le moment opportun d’envisager de vendre un bien immobilier en viager ou en nue-propriété.

C’est ce qu’ont fait 5.500 propriétaires en 2021 (+6% sur un an) pour un montant moyen de 27.000 euros, selon le récent baromètre 2022 Renée Costes, un spécialiste historique du viager. Un marché dopé par les besoins nouveaux des retraités et par l’apparition de nouvelles solutions autour du viager. Voici cinq raisons qui méritent de s’y pencher sérieusement.

Compléter ses revenus

Pour 34% des vendeurs, l’objectif d’une opération en viager est de financer ses besoins de la vie courante. Mais ce n’est pas tout : les retraités sont devenus de plus en plus hédonistes : pour 20% d’entre eux, le motif principal est de s’offrir plus de loisirs (voyages, restaurants, etc.).

Enfin, 11% souhaitent également protéger leur conjoint en lui assurant un revenu complémentaire, la rente viagère étant réversible en totalité entre époux.

En moyenne, ils perçoivent une rente mensuelle (à vie) de 732 euros par mois, ce qui leur permet d’augmenter leurs revenus de 53% tout en percevant un bouquet (le capital immédiat) moyen de 72.597 euros. Des revenus complémentaires qui permettent souvent de financer la dépendance et de reculer au maximum le maintien à