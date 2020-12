Val-d'Oise : condamné pour avoir entassé 16 personnes dans un logement insalubre de 37 m2

L'homme a été condamné début décembre à 18 mois de prison dont 12 ferme par le tribunal correctionnel de Pontoise. (Pixabay / WilliamCho)

Un homme d'origine pakistanaise hébergeait seize personnes dans un logement insalubre de 37 m2 à Goussainville, dans le Val-d'Oise. Les demandeurs d'asile étaient entassés dans des conditions sanitaires déplorables et devaient payer jusqu'à 300 euros de loyer. Dénoncé par des riverains, le quadragénaire avait été interpellé l'année dernière. Il a été condamné début décembre à 18 mois de prison dont 12 ferme.

Des occupants malades

Comme le relate La Gazette du Val-d'Oise mardi 15 décembre, l'affaire avait débuté par un signalement de riverains auprès de la police municipale. Les habitants s'étaient plaints de nuisances en provenance d'un petit pavillon de la commune. Sur place, les forces de l'ordre avaient découvert des occupants souvent malades, entassés au milieu de moisissures et de branchements électriques dangereux, sans accès aux douches.

Une perquisition avait été menée par des agents de l'Agence régionale de santé et des gendarmes de la cellule de lutte contre le travail illégal et la fraude. Ils avaient évacué des demandeurs d'asile touchés par des problèmes respiratoires, du diabète et même la tuberculose. « Ils étaient loin de leurs familles, n'avaient pas d'argent ni de papier pour pouvoir demander un logement, le propriétaire profitait de cette situation », confie un gendarme à Actu.fr.

Près de 3 000 euros par mois

L'homme de 47 ans avait été interpellé et placé en garde à vue. Le « bailleur » aurait perçu au total 2 980 euros par mois grâce à ces locations illicites. Les enquêteurs ont également découvert qu'il percevait 650 euros de la part d'une autre famille avec trois enfants. Celle-ci était hébergée dans un autre logement indigne.