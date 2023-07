Vacances : les Français misent sur le « all inclusive » pour mieux gérer leur budget

Les séjours « tout compris » sont plébiscités par les Français cette année. (illustration) (Skeeze / Pixabay)

Les ventes de séjours « all inclusive » sont en hausse chez plusieurs voyagistes. Les Français font le choix du tout compris pour limiter les dépenses.

L'inflation se répercute sur les dépenses des vacances, comme les billets d'avion, de train, le carburant ou encore les courses alimentaires. Pour réduire la facture de leurs voyages, les Français ont anticipé les réservations ou ont fait le choix de destinations comme la Bretagne ou le Nord, précise BFMTV dimanche 2 juillet. Mais ils ont également misé sur le « all inclusive ».

Le « tout compris » permet d'entreprendre un voyage plus sereinement. Tout est calculé dès le départ entre les transports et les frais de nourriture. Cette formule « déjà très populaire enregistre une croissance de + 8 % cette année » précise Promovacances/Fram dans un communiqué. Les forfaits « all inclusive » représentent de 40 à 50 % des ventes de voyage du tour operator pour cet été.

Le club pour les enfants inclus

« Cette formule est largement plébiscitée par les familles qui recherchent à mieux maîtriser le budget vacances tout en profitant du temps passé ensemble » résume le voyagiste. « Et ça va au-delà des repas puisque ces formules incluent également le transfert depuis l'aéroport, les collations, le club pour les enfants mais aussi l'alcool » , précise Alain de Mendonça, PDG de Fram à BFMTV .

Chez Lidl Voyages, les ventes de séjours « all inclusive » sont en hausse de 10 % sur un an. Ce type de réservation concerne 66 % des voyages pris sur la plateforme. Sur la plateforme de Lidl, le panier moyen atteint 2 900 euros pour une famille contre 800 euros par personne chez Promovacances.

Moins de destinations lointaines

Tendance de cet été 2023 : les destinations lointaines sont oubliées. Lidl Voyages a vu chuter de 70 % les réservations vers La République dominicaine qui offre beaucoup de séjours « all inclusive ». Les Français délaissent en effet l'Asie ou les Caraïbes pour se rabattre sur le bassin méditerranéen.

Autre phénomène remarqué : si les Français font moins de kilomètres, ils choisissent de se faire plaisir avec des hébergements 4 à 5 étoiles. Les circuits sont aussi très appréciés avec une hausse de 23 % chez Promovacances/Fram.