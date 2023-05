L'État envisage de faciliter le départ en vacances des plus modestes en augmentant d'environ 40 %, soit 3,4 millions d'euros supplémentaires, la dotation accordée à l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV).

Vacances, l'état débloque un budget supplémentaire pour les plus modestes-iStock-monkeybusinessimages

Un soutien pour 15 000 personnes en 2023, tous dispositifs confondus

Face aux difficultés économiques qui impactent lourdement les personnes les plus démunies, Olivia Grégoire - ministre des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme - vient d'annoncer une bonne nouvelle pour les 4 Français sur 10 qui ne peuvent pas partir en vacances régulièrement (selon les sources de l'Insee pour 2021). Selon elle, chacun a droit au travail, mais aussi aux vacances, quels que soient son âge, sa situation et ses moyens. Elle estime donc qu'il appartient à l'État d'accompagner les publics les plus fragiles, en collaboration avec des associations intervenant sur le terrain. En 2023, l'État va donc augmenter de quelque 3,4 millions d'euros le budget accordé à l'ANCV, organisme chargé, entre autres, d'engager des actions pour aider les personnes aux revenus modestes à partir en vacances. Cette mesure, qui pourrait permettre à plus de 15 000 personnes de bénéficier d'une aide pour partir en vacances en 2023, repose sur trois actions principales.

Les différents publics ciblés par les aides

D'une part, un budget d'environ 1 million d'euros, sur les 3,4 millions prévus, va venir soutenir trois dispositifs visant des publics différents : les femmes victimes de violence et leurs proches (avec "Elle en vacances") ; les personnes âgées ou dépendantes et leurs proches aidants, ainsi que les enfants pris en charge par l'ASE (Aide sociale à l'enfance) ou la PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse). En 2022, ces trois catégories représentaient 3 200 bénéficiaires, qui devraient passer à 4 600 cette année. D'autre part, une aide supplémentaire de 1 million d'euros sera consacrée à la participation financière de l'État aux colonies apprenantes, créées en 2020 à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale pour proposer aux jeunes des aventures, découvertes et apprentissages collectifs dans un environnement nouveau. Cette enveloppe complémentaire sera attribuée à l'ANCV pour permettre à des jeunes de 3 à 17 ans issus des QPV (quartiers prioritaires de la politique de la ville) de bénéficier de ces colos apprenantes. Jusque-là, 2 500 enfants ont déjà bénéficié de cette opération. Une expérimentation sera lancée, via l'ANCV, à destination de 2 500 enfants de salariés et de chefs d'entreprises des QPV, avec un reste à charge de 50 € par famille. Le nombre de bénéficiaires pourrait donc doubler en 2023. Ce soutien vise aussi les jeunes en situation de handicap, en décrochage scolaire, relevant de l'ASE, ou dont le quotient familial du foyer ne dépasse pas 1 500 €. La troisième action, soutenue par une enveloppe de 1,4 million d'euros, reconduit le programme "Destination France". Ce dispositif expérimental a été mis en place en 2022 pour permettre le départ en vacances des résidents des régions et départements d'outre-mer. Le bilan de la première année s'est avéré positif, puisqu'il a concerné 9 200 personnes, soit la moitié des seniors mahorais. La prolongation de ce plan pourrait permettre le départ de 10 000 nouveaux bénéficiaires.