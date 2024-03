Une première pompe au bioéthanol pour les bateaux à Marseille

Moins polluant, ce carburant est aussi moins cher. Encore faut-il que les ports s’équipent en pompes.

C’est une première dans un port de plaisance en France : Nouvelle Aire, la station d’avitaillement du Vieux-Port de Marseille a officiellement ouvert lundi une pompe au bioéthanol . « Nous vendons le E85 à 1,10 euro le litre, soit un euro de moins que l’essence », explique Anthony de Iaco. Le patron de la station-service estime le marché infime pour cette saison. « Mais on participe à la décarbonation de la plaisance », conclut-il. « Nous avons financé à hauteur de 35.000 euros cette première installation homologuée en France, pour inciter les plaisanciers à passer à ce carburant moins polluant en particules fines » , renchérit Didier Réault, le vice-président de la métropole en charge de la mer.

Benoît de Cuverville, le directeur général d’Ethabox, une start-up qui a mis au point des kits et boîtiers de conversion au super éthanol E85 adaptés aux bateaux à moteur et jet-skis, se félicite de l’initiative : « Le frein à notre process au point depuis deux ans n’était pas son coût - 1200 euros, posé et remboursé en six pleins -, mais l’absence de pompes dans les ports. » Son objectif : passer de 100 moteurs équipés à plusieurs milliers sur l’ensemble du littoral français. Parmi ses cibles prioritaires, les loueurs. Mathieu Morin, le patron de Zeboat qui gère une flotte d’une quarantaine d’unités, confirme son intérêt : « Le plaisancier part avec le plein et doit rendre le bateau avec le réservoir rempli. Soit au bas mot, 60 litres pour une journée de navigation. » Recourir au bioéthanol moins cher serait une belle économie.