Une commune des Ardennes rembourse 50 euros à ses habitants grâce à des économies d’énergie

La somme sera remise aux habitants sous forme de chèque dès ce mois de novembre. Illustration. (Vladimir Srajber / Pixabay)

Face à la crise énergétique, le village de Foisches (Ardennes) avait décidé à l’automne 2022 de couper l’éclairage public pendant la nuit. Un an après la mise en place de cette mesure, la commune a réussi à économiser plusieurs milliers d’euros. Elle a donc décidé de rendre 50 euros à chacun de ses 250 administrés.

Comme la plupart des communes de France, le village de Foisches (Ardennes) avait été contraint de restreindre sa consommation énergétique pour faire face à la crise, l’an passé. À l’automne 2022, sa facture d’électricité avait bondi, ce qui avait amené la municipalité à éteindre l’éclairage public entre minuit et 5 h du matin. Une décision qui a porté ses fruits puisque la ville a même pu faire des économies. Elle a donc décidé de redistribuer l’argent à ses habitants, rapporte France 3 Grand Est , lundi 30 octobre 2023.

4 000 euros d'économie

Lancée en octobre 2022 en guise de test pour savoir si elle permettrait de compenser les hausses du coût de l’énergie, la mesure a finalement dépassé les espérances un an plus tard. « Le plus facile, c’était de couper l’éclairage public » , a expliqué Fabrice Jouniaux, premier adjoint municipal. Selon l’élu, cela a permis d’économiser « 42 % sur les dépenses d’énergie, soit 30 % de notre facture énergétique » . Résultat : la commune a réduit sa facture de 4 000 euros.

Une « aide au pouvoir d’achat » a donc été offerte à chacun des 250 habitants sous forme de chèque d’un montant de 50 euros. Celui-ci sera remis par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) à partir de ce mois de novembre. Selon Stéphanie Yol, vice-présidente du CCAS, ils pourront utiliser cette somme comme ils le souhaitent, « pour les loisirs ou pour l’énergie, par exemple » . Un geste salué par plusieurs habitants.

Face à ces résultats positifs, la commune pense désormais à prolonger la mesure. Une consultation en ce sens a été soumise à la population.