Une collecte record annoncée pour les SCPI en 2019

L'année 2019 s'annonce exceptionnelle pour les sociétés civiles de placement immobilier. Le précédent record de collecte de 2017 (6 milliards € de collecte nette) va être largement battu avec d'ores et déjà 6,1 milliards € de collecte nette sur les trois premiers trimestres de 2019. Le seuil des 8 milliards € sera sans doute franchi sur l'année complète d'après les experts du secteur.

Ces chiffres exceptionnels recouvrent des situations très contrastées selon les sociétés de gestion et les SCPI. En effet, plus que jamais, la collecte reste très concentrée sur un petit nombre de SCPI. Un peu plus de la moitié de la collecte depuis le début de l'année a été réalisée par 9 SCPI gérées par 6 sociétés de gestion. Il y a plus de 90 SCPI de rendement dans l'univers de la pierre papier, cela signifie donc que la moitié de la collecte est captée par 10% des véhicules !

A l'autre extrémité du spectre, beaucoup de SCPI à capital fixe ne collectent pas, organisant leur liquidité selon le dispositif du marché secondaire avec carnet d'ordres et confrontations mensuelles (parfois hebdomadaires). D'autres SCPI, même si leur capital est ouvert, n'ont pas la même capacité à attirer de nouveaux capitaux, non par manque de performances, mais parce que bien souvent gérées par des sociétés de gestion indépendantes, leur réseau de distribution n'a pas la même puissance qu'un réseau bancaire ou assurantiel.

Enfin, il faut noter qu'une bonne quinzaine de nouvelles SCPI ont été lancées sur les deux dernières années, souvent sur des secteurs innovants, ou en tout cas se différenciant des secteurs traditionnellement exploités par l'univers de la pierre papier (bureaux, commerces). En attendant de pouvoir distribuer des revenus pérennes et présenter une certaine durée de « track record », ces SCPI sont pour le moment en général assez limitées en terme de collecte. Mais les nouveaux talents d'aujourd'hui feront la collecte de demain...