Une acquisition prestigieuse pour La Française REM dans le quartier central des affaires parisien

C'est une transaction « off market » emblématique d'un montant qui dépasserait 300 millions €, dans un des quartiers les plus chers de Paris, que s'est offert La Française Real Estate Managers : le nouveau siège de la banque d'investissement Lazard, d'une surface de 11 100 m2, situé au 173-175 boulevard Haussmann dans le 8ème arrondissement. Signe que l'immobilier de bureaux « core » garde une valorisation très tendue dans la capitale malgré la crise sanitaire, la transaction reflèterait un prix proche de 30 000 € / m2 !

C'est Invesco Real Estate -agissant pour le compte d'un client- qui s'est séparé de cet actif « prime » dont le revenu locatif est sécurisé par un bail de 12 ans signé avec la banque Lazard. Le loyer négocié correspond à un rendement net investisseur de 2,9%. Anciennement le siège social du groupe La Française, cet immeuble avait été vendu par Allianz Real Estate à Invesco Real Estate fin 2015, pour être entièrement rénové sous l'égide du cabinet d'architecture PCASTREAM et de l'agence RF Studio. Les équipes de Lazard s'y sont installées au mois de septembre 2020, profitant d'une infrastructure aux derniers standards technologiques et environnementaux. La liste des prestations offertes par l'immeuble est impressionnante : plus de 400 postes de travail, 20 salles de réunion clients et 15 salles de réunion internes, un patio de 200 m2, une salle de détente de 160 m2, un restaurant d'entreprise et 6 cafétérias, une salle de sport, 130 emplacements de stationnement pour vélos électriques et mécaniques...

Trois certifications environnementales de haut niveau ont été décernées au bâtiment : Breeam « Excellent », HQE niveau « Exceptionnel », et le label BBC effinergie qui caractérise les bâtiments à très faibles besoins énergétiques dans la perspective de l'objectif de neutralité carbone en 2050.

« Exceptionnel par sa qualité et son emplacement, l'immeuble continuera de gagner en notoriété dans les années à venir. Le prix de vente obtenu reflète ce potentiel et cette dynamique de croissance, ainsi que la force du marché immobilier parisien, malgré les effets de la pandémie qui se font encore sentir en France et en Europe », analyse Cristiano Stampa, Managing Director - Transactions chez Invesco.