Après la tirelire-cochon et le bas de laine, les Français se tournent, pour héberger leur argent vers un support beaucoup plus classique... l’enveloppe. Il n’est d’ailleurs pas question que d’une seule enveloppe mais de plusieurs, car au-delà de thésauriser leur argent, les enveloppes permettent surtout aux aficionados du système de le gérer ! Voici comment fonctionne ce que les influenceurs américains appellent le « cash stuffing », ou l’art d’éviter d’être dans le rouge grâce à de simples petites enveloppes en papier.

Un truc simple pour gérer son budget, l'enveloppe !-iStock-Oleg Elkov

Une méthode de gestion des plus basiques

Vous avez prévu de consacrer, dans les mois qui viennent : X € à votre nourriture, X € à vos sorties, x € à vos vacances, X € pour vous habiller, X € pour prendre soin de vous, X € pour soutenir des causes, etc., ... La méthode est plus que basique : chacun de ces postes budgétaires fait l’objet d’une enveloppe spécifique, dans laquelle du cash est glissé. Quand l’enveloppe est vide, cela signifie tout simplement que le budget est épuisé et que les dépenses inhérentes à ce poste doivent cesser ! Si sur le papier, la méthode paraît simplissime, il est cependant des précautions à prendre... Primo, oubliez votre carte bancaire, car si elle vient s’ajouter au cash contenu dans chacune des enveloppes, les comptes ne sont plus bons du tout ! secundo, prévoyez une enveloppe « imprévus », car des dépenses qui ne se limitent qu’à celles prévues n’existent pas dans la vraie vie ! Enfin, tertio, avant de statuer sur le contenu de chaque enveloppe, n’y allez pas au feeling ; appuyez-vous sur quelques données éprouvées !

Comment remplir chaque enveloppe ?

Chacun fera comme il l’entend, mais il y a au moins deux écoles connues ... Soit, vous vous appuyez sur des éléments budgétaires tangibles que vous éprouvez depuis au moins un an. Il s’agit alors de scruter, via vos relevés de comptes, les dépenses réalisées les douze derniers mois, et de les répertorier... D’une part en termes de charges fixes (loyer, ou remboursement d’emprunt, électricité, gaz, internet, téléphone, assurance auto, etc.), et, d’autre part, de charges variables (alimentation, loisirs, sorties, vêtements, vacances, anniversaires, Noël, rentrée scolaire, etc.). Il suffit ensuite de créer les enveloppes correspondant aux différents postes, en prenant au moins deux précautions, à savoir : Majorer un peu chacun des postes, pour anticiper l’inflation galopante que nous connaissons, Ajouter une première enveloppe « Reste à vivre » et une seconde « Imprévus ». Si ce mode de calcul « au réel » vous semble trop compliqué à réaliser, sachez que les dépenses des ménages sont « théorisées » et que cela peut représenter une base à peu près cohérente de constitution de vos enveloppes. Il vous faudra alors respecter la « règle des 50-30-20 » et répartir vos gains mensuels ainsi... 50% de votre budget est affecté aux charges fixes, 20% à l’épargne, tandis que 30% correspondent aux charges variables... Lesquelles sont ainsi réparties : 35% pour les courses, 20% pour les loisirs, 20% pour le restaurant, 20% pour le shopping, et 5% pour le fameux poste « imprévus ».