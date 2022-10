Un studio parisien des beaux quartiers mis aux enchères à moins de 1000 €/m²

Ces prochains jours, des ventes judiciaires sont organisées dans la capitale avec notamment un studio de 21 m² dans le 16e arrondissement mis à prix à 15.000 euros.

Un studio de 21 m² au 96, rue Boileau à Paris, affiché à partir de 15.000 euros (soit 711 €/m²), l’affaire semble trop belle, sachant que le mètre carré se négocie plutôt autour de 12.000 euros dans ce secteur... Il est effectivement peu probable que ce lot (composé d’une entrée, une cuisine, une pièce principale, une salle de bains et des wc) soit adjugé à ce tarif puisqu’il s’agit d’un des logements qui doit être vendu lors des prochaines ventes aux enchères publiques du Tribunal judiciaire de Paris. Ces ventes particulières font suite à une saisie immobilière, une liquidation judiciaire ou interviennent sur licitation, notamment pour mettre fin à une indivision ou dans le cadre d’une succession.

Attirer les enchérisseurs

Rappelons que pour attirer les enchérisseurs, les mises à prix sont en général volontairement basses. Et dans le cas de ventes judiciaire comme celles-ci, la mise à prix est généralement fixée par le Juge au montant de la créance qui reste à régler. D’où cette décorrélation avec les prix du marché. Une bonne affaire à prix cassé est toujours possible, mais généralement en l’absence de gros défauts, on se rapproche rapidement des tarifs du marché. Dans cette vente du 20 octobre figure également un autre logement du 16e arrondissement de Paris, situé rue Michel Ange. Vendu occupé, il dispose de deux chambres et de près de 100 m² pour une mise à prix de 211.000 euros. C’est certes plus conséquent que pour le studio mais ne représente toujours qu’un peu plus de 2100 €/m².

Et pour ceux qui recherchent les tout petits prix de mise en vente, ils pourront se tourner vers la vente du 13 octobre au Tribunal judiciaire de Créteil. Ils y trouveront notamment un 2-pièces de 35,7 m² à Fontenay-sous-Bois, mis à prix à 17.000 euros, soit à peine 476 €/m², ou encore un 3-pièces de 52,3 m² pour lequel les enchères démarreront à 30.000 euros (soit 573 €/m²). Pour trouver encore moins cher, il faudra se tourner vers la vente du Tribunal judiciaire de Bobigny prévue le 25 octobre. On y trouvera, entre autres, un 2-pièces occupé de 27,6 m² à partir de 12.000 € (435 €/m²) ou un 4-pièces de 87 m² à Épinay-sur-Seine mis aux enchères à 30.000 €, soit 344 €/m². Quant à celle qui se tiendra au même endroit la semaine précédente, elle proposera même un bien à partir de 160 €/m²: une maison et ses dépendances à Montfermeil dont les 501 m² seront mis à prix 80.000 euros.

90 secondes

Rappelons que pour toutes ces ventes, il est fortement recommandé de visiter le bien, lors de visites assurées par un huissier de justice, en général plusieurs semaines avant les enchères. Et ceux qui sont intéressés devront prendre contact avec un avocat qui parlera en leur nom le jour de l’audience. Le délai durant lequel les avocats doivent porter une enchère est de 90 secondes. Renseignements: encheres-publiques.com