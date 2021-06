Un studio de jardin pour éviter l'EPHAD

Rester près des siens à l'âge de la retraite tout en gardant une forme d'autonomie est un concept rendu, de nos jours, possible grâce à une nouvelle forme d'habitat. En quoi consiste cette alternative à la maison de retraite et quel confort et sécurité apporte-t-il ?

Un studio de jardin pour e?viter l'EPHAD - iStock-Halfpoint

La gestion de l'autonomie

Un tarif modulable

Les tarifs parfois exorbitants des maisons de retraite ont conduit certaines entreprises à proposer une solution autre. Des petits mobiles homes à installer dans son jardin permettent, à ceux qui souhaitent accueillir leurs parents dans des conditions sécurisées au plus proche de leur domicile, d'éviter un placement loin de chez eux. Outre un tarif moindre que des maisons spécialisées, ces structures permettent de maintenir le lien social entre générations. Le but est aussi de reporter au maximum l'entrée en maison de retraite pour les personnes âgées ayant gardé une certaine autonomie. Elles permettent à nos seniors de garder leur indépendance tout en se sachant en sécurité près de leurs proches. Ces petites maisons, ou studios, constituent donc une bonne alternative au maintien à domicile. Elles sont souvent équipées pour offrir un maximum d'indépendance à la personne âgée : chambre avec lit médicalisé si besoin, coin-cuisine et salle de bain accessible pour les personnes à mobilité réduite. L'idée est de proposer un logement adapté à la perte d'autonomie à deux pas des aidants familiaux. Ce concept, plein de bon sens, facilite le rapprochement des familles tout en préservant l'intimité de tous. Cette perspective nouvelle et originale de l'accompagnement de nos proches au seuil de la vieillesse ne peut être qu'une transition car, au regard de la prise en charge médicale assurée en Ehpad, ces structures ne remplaceront pas la maison de retraite pour les personnes âgées les plus dépendantes. En attendant, cette structure se positionne très bien entre l'aménagement d'un domicile devenu inadapté et l'entrée en maison de retraite.Accueillir ses parents dans un cottage au fond de son jardin est un concept venu d'Australie. Appelée Granny Pod (la capsule de mamie), l'idée du cottage préfabriqué pour les seniors a été récemment importée en France. Aussi, les sociétés françaises qui proposent ce genre de construction ne sont pas encore très nombreuses et le tarif peut paraître exorbitant. La société Greenkub offre, elle, la possibilité d'aménager un studio de jardin entre 11 et 30 mètres carrés sans permis de construire à un tarif tout compris et garanti 15 ans. Les tarifs vont de 24900€ pour un 11 m2 à 48400€ pour un 30m2 avec mezzanine et terrasse. L'entreprise Hamo propose, de son côté, une maison modulaire facile d'installation de 18 mètres carrés totalement conçue pour les personnes en perte d'autonomie et à mobilité réduite. A l'intérieur de celle-ci, on retrouve tous les derniers équipements offrant confort, santé, sécurité et plaisir d'y vivre. Ce concept est inspiré du chalet médicalisé et coûte 4 fois moins cher qu'une maison de retraite sur du long terme ! Ces maisons, fabriquées, 100 % en France, ont des ossatures en acier galvanisé et ont été étudiées pour convenir aux lieux d'implantations les plus défavorables en termes de contraintes météorologiques. Quant aux Granny Pods proposées par My Garden Loft, leur coût reste élevé même si elles peuvent être équipées des toutes dernières solutions domotiques en matière de sécurité domestique. Le coût de ce cottage monte à 50 000€, ne le rendant pas accessible à tout un chacun ! La dernière société à proposer ce mode de construction est ID Maison Bois qui construit des structures allant de 20 m2 à 45 m2. Si ce concept plein de bon sens facilite le rapprochement des familles et offre une perspective nouvelle pour l'accompagnement de nos proches au seuil de la vieillesse, l'investissement de construction n'est pas anodin. Si certaines aides peuvent être apportées par le Conseil Général, la caisse de retraite ou des associations de service aux personnes âgées, ce mode d'hébergement n'en est qu'à ses balbutiements.