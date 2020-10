Un restaurant new-yorkais sert par erreur une bouteille de vin à 2000 dollars à ses clients

Induit en erreur par des carafes similaires, le personnel Balthazar a interverti les commandes d'un jeune couple et d'un groupe d'hommes d'affaires.

Keith McNally, restaurateur connu de New York, a raconté avec amusement sur son compte Instagram une coûteuse mésaventure. Les gérants de son établissement «Le Balthazar», situé dans le quartier de Soho, ont en effet servi un Château Mouton Rothschild 1989 à 2000 dollars à un jeune couple de clients qui avait commandé un Pinot noir à... 18 dollars.

«Quatre hommes d'affaires de Wall Street ont commandé le vin rouge le plus cher du restaurant : une bouteille de Château Mouton Rothschild à 2000 dollars», raconte-t-il. Afin que ses clients puissent profiter pleinement de ce millésime, un des gérants du restaurant a mis le vin à décanter dans une carafe. Au même moment, un jeune couple a commandé «le vin rouge le moins cher du restaurant, un Pinot noir à 18 dollars» qu'ils voulaient se voir servir dans une carafe, précise Keith McNally.

Les deux vins étant versés dans des carafes identiques, l'un des deux gérants s'est trompé au moment d'apporter les commandes. «Prenant par erreur le vin décanté à 18 dollars pour le Rothschild à 2000 dollars, le premier gérant a officiellement servi le vin bon marché aux hommes d'affaires (...) Le jeune couple qui a commandé le Pinot Noir à 18 dollars s'est vu servir par inadvertance le Château Mouton Rothschild à 2000 dollars» écrit le propriétaire du restaurant.

««Je savais bien que ce n'était pas un Mouton Rothschild !»

La réaction des clients a particulièrement amusé Keith McNally. Alors qu'un des hommes d'affaires qui se présentait comme un connaisseur en vin s'extasiait devant ses invités sur la «pureté» de son vin, les deux amoureux convaincus de boire un vin bon marché faisaient quant à eux semblant de boire un vin cher en parodiant «les manières d'un snob du vin», rapporte le propriétaire du Balthazar.

Prévenu par les gérants quelques minutes après l'incident, Keith McNally s'est précipité au restaurant. Il raconte avoir été confronté à un dilemme : avouer l'erreur du gérant ou laisser les hommes d'affaires continuer à boire du vin bon marché (la solution la moins coûteuse). «J'ai décidé (...) de dire la vérité aux deux parties» explique-t-il.

Le propriétaire raconte que l'homme d'affaires a réagi en disant «Je savais bien que ce n'était pas un Mouton Rothschild !» Ses convives ont simplement acquiescé d'un simple hochement de tête. De son côté le jeune couple a bien évidemment été ravi d'apprendre cette nouvelle et a confié à Keith McNally que c'était «comme si la banque avait fait une erreur en leur faveur». «Le problème, c'est que c'était moi qui avais perdu 2000 dollars, pas la banque» commente le propriétaire du restaurant.

Pourtant McNally garde le sourire et préfère regarder le côté positif de cette erreur. «Les deux groupes ont quitté le Balthazar heureux cette nuit-là, mais le plus jeune des deux est parti plus heureux encore», conclut-il.