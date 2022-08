Un radar mal réglé flashait à tort, les automobilistes sont invités à contester leur PV

Un radar qui flashait à 80 km/h a induit en erreur plusieurs conducteurs car la route est repassée à 90 km/h depuis juin 2022. (Pixabay / Sponchia)

Dans le Gers, un radar a flashé à tort des automobilistes sur la RD928. L'appareil avait été réglé à 80 km/h au lieu de 90 km/h sur une route concernée par un rehaussement de la vitesse.

C'est une erreur qui pourrait se chiffrer à plusieurs milliers d'euros pour des dizaines d'automobilistes. Un radar qui flashait à 80 km/h a induit en erreur plusieurs conducteurs car la route est repassée à 90 km/h depuis juin 2022, indique France Bleu Occitanie .

C'est sur la RD928 que ce radar de chantier a été installé. Une mauvaise communication entre les services de l'Etat et le Département font que l'engin a flashé les automobilistes à une vitesse trop basse. Car les usagers peuvent rouler un peu plus vite sur ce tronçon de route depuis que les départements ont eu le feu vert du gouvernement pour augmenter la vitesse sur leurs routes de 10 km/h.

« Erreur de réglage »

Le Département du Gers, sur sa page Facebook, a reconnu « une erreur de réglage sur un radar » et invite les automobilistes à se manifester. « Si vous avez été flashé entre Solomiac et Mauvezin et que vous étiez à moins de 90 km/h, vous pouvez contester votre PV (dès réception de celui-ci) en téléchargeant l’arrêté de circulation signé du Président du conseil départemental » , conseille le conseil départemental.

Une modification des limitations qui n'est pas toujours aisée pour les usagers, car si l'Etat avait décidé en juillet 2018 de baisser à 80 km/h les voies à double sens et sans terre-plein central, elle a laissé le choix aux départements, en janvier 2020, de rehausser ou non la vitesse maximale. Ce que 37 départements ont entrepris.