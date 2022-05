Un penthouse au sommet d’un palace cinq étoiles est en vente à Paris

Ce penthouse profite des services hôteliers du palace au sommet duquel il prend place: piscine, spa...

C’est une pépite qui se dresse au sommet d’un palace cinq étoiles parisien, dans le 8e arrondissement de Paris. Il s’agit d’un penthouse de 371 m² et doté de 8 pièces, soit un appartement situé au dernier étage d’un bâtiment et construit sur un toit-terrasse. Ce type de biens est excessivement rare et de fait très recherché. Il est proposé à la vente par la filiale du spécialiste de l’immobilier haut de gamme Daniel Féau, Belles demeures de France. Le prix n’est pas affiché mais est accessible sur demande.

Ce duplex est situé aux sixième et septième étages de la résidence attachée au palace cinq étoiles parisien, ce qui permet de bénéficier du service hôtelier, de l’accès à la piscine et au spa ainsi que de la conciergerie de l’hôtel ouverte 24h/24. Le sixième étage se compose d’une réception avec double hauteur sous plafond, donnant sur un balcon/terrasse paysager de 36 m², d’une salle à manger avec grande cuisine dînatoire, d’une suite de maître avec dressing et salle de bains ainsi que d’une chambre avec salle de douche. Le septième étage est doté de deux chambres avec de spacieuses salles de bains, un espace bibliothèque surplombant la réception et une terrasse arborée de 34 m².

Un architecte de renom

Le bien est doté d’un dispositif d’air conditionné et d’un ascenseur privatif. Comptez 4600 € par an de taxe foncière et 60.000 € / an de charges de copropriété. Attention toutefois, le bâtiment est énergivore puisqu’il porte l’étiquette G. Il a été rénové par un architecte renommé, Philippe Starck, selon AD Magazine . Il a notamment signé le nouveau décor du légendaire théâtre Eslava à Madrid où il y a imaginé une grotte de terre rouge illuminée par les mille bougies situées aux alentours ou encore un hôtel cinq étoiles sur la Côte d’Azur. Le plafond percé de nombreuses fenêtres véhicule une lumière naturelle dans l’édifice d’une impressionnante hauteur sous plafond, à la fois sobre et élégant.