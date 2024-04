Un moulin transformé en hôtel haut de gamme cherche preneur

Pour un peu moins de 5 millions d’euros, vous pouvez acquérir un moulin métamorphosé en hôtel avec 19 suites dans la Drôme provençale.

« L’acquéreur n’a plus qu’à poser ses valises. Il peut démarrer son activité directement. Le moulin a été refait à neuf avec un système de chauffage par climatisation », explique Arnaud Bercker, l’expert de Janssens Immobilier, en charge de la vente d’un moulin à Grignan (26), un village à 15 minutes de Montélimar. Le bien de 1285 m² cherche preneur pour 4.950.000 euros. « Un prix raisonnable pour ce type de propriété et pour le niveau de prestation offert », selon Arnaud Bercker. Une partie du moulin a été transformée en maison d’habitation de 170 m² avec son propre jardin clos de murs et ses quatre chambres, permettant au futur propriétaire de s’installer près de l’hôtel tout en profitant d’une certaine intimité. L’autre partie comprend 19 suites ainsi qu’une salle de réception, un salon, une cuisine professionnelle, deux salles à manger et un bar.

Un jardin toujours vert

Quant aux extérieurs, qui s’étendent sur 3,7 hectares, ils sont dotés d’une piscine avec un pool house, un court de tennis, un terrain de pétanque, un héliport et un étang. « Avoir de l’eau à proximité c’est un trésor pour avoir un beau jardin vert. Il n’y a aucune contrainte lors des sécheresses », ajoute Arnaud Bercker. Une pinède forme une rotonde qui peut recevoir une tente pour les réceptions.

Le moulin qui date du 17ème siècle était probablement un moulin à farine Il appartenait à un industriel qui rêvait d’avoir un hôtel-restaurant de luxe. « Il a entrepris des travaux pharaoniques puis le Covid est passé par là et avec lui les confinements. Cela l’a agacé et il a préféré remettre le moulin en vente », relate Arnaud Bercker. Cela fait un mois que le moulin est à vendre et un étranger souhaite déjà visiter la propriété.