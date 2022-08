Un immeuble flambant neuf touché par des fuites d’eau en Seine-et-Marne

Les habitants accusent le promoteur, Nexity. Certains envisagent collectivement de porter plainte contre lui.

« L’eau coulait par les prises électriques, les plafonniers », décrit avec effroi au Parisien la propriétaire d’un appartement envahi par l’eau, à la suite des violents orages du 16 août dernier . Elle a dû saisir tout ce qui lui tombait sous la main: seau, raclette, draps, serviettes... pour éponger l’eau qui coulait sans cesse, entre 19h et 21h. Un spectacle désolant pour cette habitante de Bussy-Saint-Georges, en Seine-et-Marne (77), d’autant plus qu’elle ne réside pas dans un bâtiment ancien mais dans un immeuble neuf , datant de fin 2021, la résidence Émergence.

Cette propriétaire n‘est pas la seule à avoir été confrontée à une pareille situation. 5 appartements ont été victimes d’inondation, peut-être plus, certains habitants étant en congés et n’ayant pas encore pu constater d’éventuels dégâts. De plus, certains logements ne sont pas habités, et ont également pu être inondés.

Les habitants tiennent le promoteur, Nexity, pour responsable. Il y aurait un problème de conception au niveau de la toiture selon eux. Certains envisagent collectivement de porter plainte contre le promoteur. Nexity a reconnu auprès du Parisien que la résidence présentait des problèmes d’étanchéité « dus aux fortes pluies exceptionnelles ». Après s’être rendue sur place mercredi dernier afin d’établir un constat des dégâts, l’équipe technique de Nexity s’est déplacée vendredi afin de résoudre la situation le plus rapidement possible, affirme le promoteur. Le promoteur a alors commencé les travaux sur la toiture. Reste à savoir si la résidence sera épargnée lorsque un orage éclatera de nouveau en Île-de-France.

Ce n’est pas le premier problème que rencontrent les habitants de l’écoquartier du Sycomore. Un défaut de conception du parking au sous-sol ne permet pas une bonne évacuation de l’eau et les espaces verts ont été laissés à l’abandon pendant plusieurs mois, selon un habitant, provoquant la mort de certains arbres et la naissance de mauvaises herbes.