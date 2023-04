Un hameau entier est à vendre un peu plus de 3 millions d’euros

Un hameau autonome en énergie, de près de 500 m², et composé de 5 bâtisses dont des habitations et des dépendances, attend son nouveau propriétaire à Collioure.

Un hameau entier à vendre , c’est très rare. Encore plus quand ce hameau n’est pas laissé à l’abandon. À Collioure, dans les Pyrénées-Orientales (66), vous pouvez acquérir ce bien exceptionnel entièrement rénové de près de 500 m² composé de 5 bâtisses, habitations et dépendances, pour 3,2 millions d’euros. Il offre tout le confort d’une maison moderne grâce à ses annexes: salle de sport, garage, hangar technique... mais aussi par sa piscine et son tennis et son potager. Quant au corps de ferme, il a été séparé de son activité agricole il y a plusieurs années et est devenu une habitation pleine de charme dominant la mer, tout en étant situé à 10 minutes du cœur de Collioure . « C’est ce qu’on appelle ici un mas catalan, un endroit dans lequel les gens vivaient en autarcie avec une habitation principale, une habitation pour les enfants, une pour le gardien et une ferme », décrypte Catherine Jousselin, fondatrice de Terres d’Oc Immobilier Sotheby’s International Realty Perpignan et Narbonne, au Figaro .

Autonome énergétiquement

Ce hameau datant de près de 400 ans est rare également car les règles d’urbanisme ne permettent plus aujourd’hui de pareilles constructions. « Dans un secteur non urbanisé, on ne peut plus construire ce type de biens. Ces espaces sont préservés », précise Catherine Jousselin. Un bien qui est de plus totalement autonome sur un plan énergétique , ce qui n’est pas négligeable de nos jours, vu la flambée des prix de l’énergie . « Il comprend un système d’alimentation électrique solaire couplé à un groupe électrogène. Dans l’année qui vient de s’écouler, les propriétaires n’ont pas allumé le groupe électrogène une seule fois. C’est une région où il y a beaucoup de soleil », explique Catherine Jousselin. Le hameau est aussi autonome en eau grâce à un système de captation d’eau.

Et qui dit groupe de bâtisses rurales situées en dehors de l’agglomération ne dit pas forcément bien difficile d’accès. Nul besoin de posséder un 4*4 pour parvenir au hameau. Il est situé en haut d’une montagne certes mais la route qui serpente dans la garrigue est entièrement goudronnée. De quoi rassurer les moins aventuriers.