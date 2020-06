Un fonds d'investissement pour soutenir les entreprises françaises

Un lac pour empêcher les entreprises françaises de se noyer ! « Lac 1 », c'est en effet l'appellation officielle du fonds mis en place par Bpi France, la Banque publique d'investissement, afin de réunir de quoi soutenir les fleurons français. En pleine crise du Covid-19, Bpi France a annoncé avoir d'ores et déjà réuni 4,2 milliards d'euros.

Un partenariat avec Mubadala

Un premier « tour de table » qui réunit 4,2 milliards d'euros

Des fonds supplémentaires émanant de l'étranger devraient suivre...

Mubadala est un fonds souverain émirati dont les actifs sont estimés à 229 milliards d'euros. Il s'est engagé en ce début d'année aux côtés de Bpifrance, avec l'engagement d'investir dans le fonds Lac 1, un montant de 10 milliards d'euros, au cours de la prochaine décennie. Leur objectif commun : soutenir, par des investissements, une quinzaine de sociétés françaises cotées, de premier plan. L'accord entre BpiFrance et Mubadala a été scellé par la signature d'un « MoU » (Memorandum of Understanding). Ce partenariat BpiFrance / Mubadala n'est pas une première. En 2017, une alliance avait déjà été mise en place pour, selon Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance : « réaliser des investissements privés dans l'économie française et stimuler la croissance des entreprises, notamment dans les secteurs de la technologie, de la santé, et de l'éducation, tout en poursuivant un objectif de création de valeur ». Pour l'heure, c'est 1 milliard d'euros que Mubadala a d'ores et déjà injecté dans le fonds Lac 1.Outre le milliard apporté par le fonds émirati, Lac 1 a été doté d'un milliard supplémentaire apporté par Bpi France. Les autres fonds ont été collectés auprès d'assureurs institutionnels français et internationaux dont Covea, Axa, CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances, BNP Paribas, Cardif, Groupe VYV, Société Générale Assurances, le groupe Caisse des Dépôts, Natixis, Aviva France, Scor, Groupama, AG2R La Mondiale, Generali et CCR. Lac 1 a également été rallié par de grands groupes ainsi que des " family office " parmi lesquels Orange, Unibel et Financière Dassault. Le fonds, qui a donc pour ambition d'atteindre à terme, une capacité d'investissement de 10 milliards d'euros, cible les entreprises françaises afin de stabiliser leur capital et les protéger contre des rachats hostiles, tout en dégageant des rendements attractifs.Une directive européenne, « Solvency II » limitant les investissements des compagnies d'assurance française au profit de Lac 1, Nicolas Dufourcq se tourne à présent vers l'étranger pour trouver de nouveaux capitaux ; et plus précisément « Auprès des fonds souverains du Golfe, d'Asie (Corée, Japon, Chine), les caisses de retraite canadiennes et les fonds de pension américains » Ce sont ainsi 6 milliards d'euros qui devraient ; en principe être trouvés à l'étranger. Quant aux entreprises françaises dans lesquelles investira Lac 1... Le suspense reste entier, Nicolas Dufourcq ayant simplement indiqué qu' « il n'était pas du tout exclu que d'ici l'été [il] fasse une première opération significative ».