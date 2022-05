Un bon démarrage pour le marché francilien des locaux d’activité au T1 2022 selon JLL

Au T1 2022, JLL observe un volume placé supérieur à 240.000 m² sur le secteur des locaux d’activités en Île-de-France. C’est un début d’année « très prometteur » selon l’expert immobilier, qui anticipe déjà une année 2022 au moins au niveau de 2021, qui était déjà un crû exceptionnel. Cette demande placée du 1er trimestre 2022 est supérieure de 13% à la moyenne décennale, bien que légèrement plus faible qu’au T1 2021, période qui avait été particulièrement dynamique. Deux signaux très positifs pour ce marché sont donnés par le retour des transactions sur les grandes surfaces (plus de 100.000 m2) et le nombre de signatures actées (177 sur le trimestre).

Les grandes surfaces sont les « locomotives du trimestre »

244 888 m2 de locaux d’activités placés en Île-de-France au T1 2022 : tel est le chiffre récemment communiqué par JLL, qui affiche clairement son optimisme pour le reste de l’année. « Une fois n’est pas coutume, ce sont les grandes surfaces qui ont été la locomotive du trimestre avec 16 commercialisations actées (vs 9 en moyenne), apportant 104 378 m² (vs 62 926 m² en moyenne) », constate la société de conseil en immobilier d’entreprise. Sur le créneau des petites et moyennes surfaces (respectivement moins de 750 m2 et 750-1500 m2), les scores sont moins forts avec 29 618 m² pour les premières (-32% par rapport à T1 2021 et -22% par rapport à la moyenne décennale) et 36 497 m² pour les secondes (-11% par rapport aux 41 232 m2 de la moyenne décennale).

Les surfaces intermédiaires (1 500-4 000 m²) se positionnent pour leur part au T1 2022 de façon intermédiaire entre la contre-performance des petites et moyennes surfaces, et le fort dynamisme des grandes surfaces. Dans le détail, ces surfaces dites « intermédiaires » affichent une demande placée proche de la moyenne décennale à 72 405 m² (versus 73 101 m² pour la moyenne). « Nous sommes cependant très au-dessus du résultat de l’année dernière à la même époque (+24 %) », tempère JLL dans son communiqué.

Une offre immédiate disponible au plancher

Le marché des locaux d’activités franciliens est très demandé depuis le début de la pandémie de Covid-19 et cela crée clairement une tension sur l’offre. Sans surprise, la vacance immobilière se contracte avec une offre immédiate disponible au plus bas à 1 277 800 m² à la fin du 1er trimestre 2022 (soit -14% par rapport aux 1 484 231 m² de fin 2021, qui s’inscrivaient déjà en fort repli sur un an). « Le rapport entre l’offre et la demande est toujours très déséquilibré dans les zones tendues comme dans le périmètre de l’intra A86 », observe JLL.

Thierry d’Horrer, le Directeur industriel Île-de-France chez JLL, résume : « Ce début d’année répond à nos attentes, après une année 2021 exceptionnelle, et confirme la dynamique observée l’année dernière. L’Île-de-France reste économiquement attractive malgré un nouveau plafond atteint sur les valeurs locatives, lesquelles pourraient cependant se stabiliser momentanément compte tenu de la situation internationale et de ses conséquences économiques. On observe un beau bilan pour la commercialisation des grandes surfaces avec 16 signatures et plus de 100 000 m² échangés, signe d’un marché plein de vitalité. Le secteur Sud intra-Francilienne a été particulièrement animé puisqu’il représente 28 % de la demande placée régionale. Selon nos prévisions, la vitalité enregistrée ce trimestre devrait s’observer pour le reste de l’année avec une demande placée au moins égale à celle enregistrée en 2021. »