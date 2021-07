Un architecte japonais réinvente les WC publics derrière un arbre

L'architecte international Kengo Kuma a réalisé cet ensemble de 5 toilettes publiques dans un parc de Tokyo pour le compte d'une fondation.

Mettre de l'architecture dans les toilettes publiques, voici le défi que promet de relever le projet «Tokyo Toilet». Pas moins de 17 sites de la capitale doivent ainsi recevoir des WC publics conçus par les plus grands architectes du pays pour cette initiative financée par The Nippon Foundation. Le Figaro Immobilier avait déjà évoqué l'audacieuse proposition de Shigeru Ban avec ses toilettes vitrées transparentes pour rassurer les utilisateurs avant de devenir opaques dès que l'on ferme la porte... Voici celle de Kengo Kuma : des WC bien plus «low tech» que le modèle précédent, mais qui ne manquent pas d'humour.

Installé dans la verdure du parc tokyoïte de Nabeshima Shoto, dans le quartier de Shibuya, cet ensemble a été créé pour évoquer «une promenade dans les bois», selon son concepteur. Cette création comporte cinq bungalows, camouflés derrière des persiennes en bois. Les lamelles de bois sont des planches de cèdre montées avec des angles différents qui semblent aléatoires mais créent une harmonie. L'idée étant d'évoquer quelque chose d'organique, de vivant et de naturel. L'ensemble des cinq cahutes est relié par un sentier sinueux qui se fond dans ce décor faisant penser à une mini-forêt.

Pourquoi un «village de toilettes publiques»? En fait, chacune des cabines est censée répondre à des besoins spécifiques. L'une est plutôt dédiée aux familles avec de jeunes enfants, une autre permet de se refaire une beauté au passage, une troisième est destinée aux handicapés, etc. La conception de ces toilettes séparées s'ouvrant chacune sur le parc pour disposer d'air frais répond également parfaitement aux nouvelles préoccupations nées de la crise sanitaire. Une nouvelle génération de WC publics qui devrait trouver sa place rapidement.